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    БК Сан-Антонио Сперс

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Барак Обама принимает в Белом доме игроков НБА
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    05:34 13.01.2015
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    Президент США принял игроков баскетбольного клуба "Сан-Антонио Спёрс", которые являются действующими чемпионами НБА. Обама получил в подарок майку команды.
    Баскетбол
    "Сан-Антонио" нанес "Кливленду" пятое поражение в регулярном чемпионате НБА
    06:59 20.11.2014
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    Для баскетболистов "Кливленда", который считается одним из главных претендентов на чемпионский титул, это поражение от действующего чемпиона НБА стало пятым в десяти стартовых матчах сезона.
    Баскетбол
    "Филадельфия" потерпела десятое поражение подряд в НБА
    07:39 18.11.2014
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    Встреча "Филадельфии Севенти Сиксерс" и "Сан-Антонио Сперс" прошла в Сан-Антонио и завершилась победой хозяев паркета со счетом 100:75. "Филадельфия" в регулярном чемпионате НБА не одержала еще ни одной победы.
    Француз Тони Паркер. Архивное фото
    Травма баскетболиста "Сан-Антонио" Паркера оказалась несерьезной
    09:33 16.05.2014
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    Травма разыгрывающего защитника "Сан-Антонио" Тони Паркера оказалась не слишком серьезной, ожидается, что француз будет в строю к старту полуфинальной серии плей-офф НБА.
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    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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