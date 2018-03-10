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    Жуниор Мораес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Жуниор Мораес
    Игрок "Динамо" дисквалифицирован на пять матчей за драку с "Шахтером"
    15:21 16.02.2017
    298
    Сообщается, что форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес дисквалифицирован за массовую драку, которую он устроил с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча команд в 18-м туре чемпионата Украины.
    Мораес устроил потасовку с игроками Шахтера. Видео
    Мораес устроил драку с игроками "Шахтера" 
    22:31 12.12.2016
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    Футболист киевского "Динамо" Жуниор Мораес устроил массовую драку с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча этих команд в 18-м туре чемпионата Украины.
    Мораес устроил драку с игроками Шахтера
    Мораес устроил массовую драку с игроками "Шахтера"
    22:09 12.12.2016
    310
    Конфликт произошел на 59-й минуте матча. Сначала Мораес ударил локтем в лицо Тараса Степаненко, а затем он продолжил проявлять агрессию и ударил в лицо сначала Александра Кучера, а потом Дарио Срну.
    Жуниор Мораес
    Нападающий "Динамо" не сыграет с "Манчестер Сити"
    19:20 27.02.2016
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    Согласно информации, Мораес вышел на замену во втором тайме поединка с "Манчестер Сити" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, получив мышечное повреждение. Процесс восстановления займет три недели.
    Жуниор Мораес
    ФК "Динамо" подписал контракт с нападающим Жуниором Мораесом
    09:44 23.05.2015
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    Согласно информации, контракт с 28-летним игроком подписали на три года. Он вступает в силу с 1 июля этого года. Футболист переходит в "Динамо" в статусе свободного агента.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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