Сообщается, что форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес дисквалифицирован за массовую драку, которую он устроил с игроками донецкого "Шахтера" прямо на поле во время матча команд в 18-м туре чемпионата Украины.
Согласно информации, Мораес вышел на замену во втором тайме поединка с "Манчестер Сити" (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, получив мышечное повреждение. Процесс восстановления займет три недели.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".