Побит трансферный рекорд "Реала" - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" побил рекорд "Реала" по сумме средств, потраченных на покупку новых футболистов за один сезон.

По информации Isport, перед началом сезона-2009/2010 президент "Реала" Флорентино Перес затеял громкую трансферную кампанию, которая и по сей день является рекордной для "сливочных".

В "Реал" пришли сразу пять звездных футболистов – Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Общая стоимость трансферов составила 257,4 миллионов евро, и до недавнего времени была самой крупной в истории испанского футбола.

Тем не менее, в нынешнем сезоне данный рекорд превзошла "Барселона", которая уже потратила на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.

Ранее сообщалось, что самым дорогим футболистом в мире стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, чья трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро.