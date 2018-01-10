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    Спорт

    Побит трансферный рекорд "Реала" - СМИ

    (обновлено: )96
    В нынешнем сезоне трансферный рекорд "Реала" побила "Барселона", потратив на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.
    Барселона разгромила Реал
    @ChampionsLeague

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Испанский футбольный клуб "Барселона" побил рекорд "Реала" по сумме средств, потраченных на покупку новых футболистов за один сезон.

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    По информации Isport, перед началом сезона-2009/2010 президент "Реала" Флорентино Перес затеял громкую трансферную кампанию, которая и по сей день является рекордной для "сливочных".

    В "Реал" пришли сразу пять звездных футболистов – Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо и Альваро Арбелоа. Общая стоимость трансферов составила 257,4 миллионов евро, и до недавнего времени была самой крупной в истории испанского футбола.

    Тем не менее, в нынешнем сезоне данный рекорд превзошла "Барселона", которая уже потратила на новых игроков 312,5 миллионов евро. Каталонцы приобрели Усмана Дембеле, Паулиньо, Нельсона Семеду и Филиппе Коутиньо.

    Ранее сообщалось, что самым дорогим футболистом в мире стал бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар, чья трансферная стоимость оценивается в 213 миллионов евро.

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