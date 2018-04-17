Привидение всадника попало на камеру при съемках замка в Англии

Видео Daily Mail

В английском графстве Глостершир при съемках старинного замка Беркли на видео случайно попал объект, который похож на привидение скачущего всадника.

Интригующие кадры удалось получить 41-летнему Томасу Арнольду, который использовал свой дрон, чтобы снять панораму замка, сообщает Daily Mail.

Просматривая отснятый материал, оператор заметил на видео белый силуэт, напоминающий всадника. Мужчина рассказывает, что в какой-то момент потерял контроль над дроном, но затем сумел вернуть управление. Он уверен, что именно в это время по замку проскакал призрак.

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