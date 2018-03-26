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    В мире

    В Англии женщина воспитывает домашнего питомца, свинью весом 222 кг

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    По информации СМИ, свинья 5 лет жила в доме и любила сидеть на диване и смотреть телевизор. Но потом ей стало мало места, и теперь 222 килограммовый питомец живет рядом в деревенском доме.
    В Англии свинья весом 222 кг живет с семьей, в качестве домашнего питомца
    dailymail

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании Али Марриотт из Бедфордшира купила небольшого поросенка в качестве домашнего питомца. Она не подозревала, что тот вырастет в свинью весом в 222 кг.

    theguardian
    Китайцев захлестнула мода на экзотических питомцев

    Ее семья обожает хрюшку по имени Мавис. Имя питомец получил в честь покойной бабушки. Она очень умная, милая и может переворачиваться по команде.

    "Свинья 5 лет жила в доме и любила сидеть на диване и смотреть телевизор. Но потом ей стало мало места, и теперь Мавис живет рядом в деревенском доме с родителями Али. Но Али и дети каждый день приходят пообщаться с любимицей.

    Али предупреждает, что покупка свиньи в качестве питомца — это лотерея. Например, у Мавис были миниатюрные родители, но это ничего не гарантирует", — сообщает Daily Mail.

    Мавис любит вести себя по-свински — переворачивать мусорные баки и цветочные горшки, а один раз заперла женщину в комнате, задвинув замок пятачком. Али пришлось пинать дверь, пока защелка не сломалась. Еще животное обожает рыжеволосых мужчин, и местному кузнецу приходится плохо, так как она догоняет его, чтоб потереться о ногу.

    dailymail
    В Англии свинья весом 222 кг живет с семьей, в качестве домашнего питомца

    Ранее сообщалось, что британский фотограф Шон Галлахер познакомился с жителями китайской столицы, которые показали ему о своих экзотических питомцев.

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