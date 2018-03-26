В Англии женщина воспитывает домашнего питомца, свинью весом 222 кг

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании Али Марриотт из Бедфордшира купила небольшого поросенка в качестве домашнего питомца. Она не подозревала, что тот вырастет в свинью весом в 222 кг.

Ее семья обожает хрюшку по имени Мавис. Имя питомец получил в честь покойной бабушки. Она очень умная, милая и может переворачиваться по команде.

"Свинья 5 лет жила в доме и любила сидеть на диване и смотреть телевизор. Но потом ей стало мало места, и теперь Мавис живет рядом в деревенском доме с родителями Али. Но Али и дети каждый день приходят пообщаться с любимицей.

Али предупреждает, что покупка свиньи в качестве питомца — это лотерея. Например, у Мавис были миниатюрные родители, но это ничего не гарантирует", — сообщает Daily Mail.

Мавис любит вести себя по-свински — переворачивать мусорные баки и цветочные горшки, а один раз заперла женщину в комнате, задвинув замок пятачком. Али пришлось пинать дверь, пока защелка не сломалась. Еще животное обожает рыжеволосых мужчин, и местному кузнецу приходится плохо, так как она догоняет его, чтоб потереться о ногу.

dailymail В Англии свинья весом 222 кг живет с семьей, в качестве домашнего питомца

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