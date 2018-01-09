В Англии умерла самая старая горилла

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. В сафари-парке Лонглит, что в английском графстве Уилтшир, умерла горилла Нико, которой было 56 лет.

"Его основной смотритель работал с Нико буквально на ежедневной основе с 1989 года, и за это время у них возникло невероятное взаимопонимание. Не стоит и говорить, что он особенно потрясен потерей, очень огорчены и все остальные смотрители, заботившиеся о Нико все эти годы", — написала в Facebook представитель сафари-парка.

Точный возраст Нико неизвестен, возможно, он был даже старше 56 лет. В 1980-м году его привезли в Лонглит из Швейцарии. Нико был одной из "звезд" сафари-парка, жил на отдельном островке посреди озера. У него был собственный дом с колоннами, построенный специально для него и оснащенный центральным отоплением. Был у Нико и собственный телевизор. Со своего острова Нико любил наблюдать за проказами живущей по соседству молодежи – трех братьев-горилл Кешо, Эвинди и Алфа.

На день рождения в июле, оказавшийся последним для Нико, сотрудники зоопарка преподнесли горилле праздничный бананово-кабачковый торт со свечками из моркови.

Сафари-парк – один из лучших в Британии — находится на территории поместья Лонглит, резиденции маркизов Батских.

Напомним, в прошлом году первая в мире горилла, появившаяся на свет на территории зоопарка, скончалась в возрасте 60 лет в США. Старейшая в США самка гориллы по имени Коло скончалась во сне.