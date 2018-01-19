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    В Британии мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью

    (обновлено: )96501
    Мужчина успел сделать снимок, когда преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила мужчину из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но он скончался.
    В Британии мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью
    twitter.com/ReportUK

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В английском городе Витеншейва мужчина смог сфотографировать своего убийцу перед смертью, пишет Metro.

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    Как стало известно, убийство произошло еще в прошлом году. Мужчина по имени Ли Уокер подошел к машине Шона Мерфи и его девушки и спросил их о наркотиках, после чего стал кричать на пару. После этого Шон попытался сфотографировать Уокера.

    Он успел сделать снимок, но в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила Шона из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но он скончался.

    Сам Уокер был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. Он признал свою вину.

    По словам адвоката Уокера, его подзащитный страдал от депрессии, тревожного расстройства и посттравматического синдрома после того, как в 2004 году на его глазах убили друга.

    Известно также, что до этого Уокер попадал под суд 24 раза. За убийство Мерфи его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 17 с половиной лет.

    Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в четверг в Киевском метро. Около 15:00 на станции метро Дворец Спорта кто-то случайно толкнул женщину на пути.

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