В Британии мужчина сфотографировал своего убийцу перед смертью

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В английском городе Витеншейва мужчина смог сфотографировать своего убийцу перед смертью, пишет Metro.

Как стало известно, убийство произошло еще в прошлом году. Мужчина по имени Ли Уокер подошел к машине Шона Мерфи и его девушки и спросил их о наркотиках, после чего стал кричать на пару. После этого Шон попытался сфотографировать Уокера.

Он успел сделать снимок, но в этот момент преступник просунул руку с ножом через окно и нанес ему удар в сердце. Девушка вытащила Шона из машины и попыталась оказать ему первую помощь, но он скончался.

Сам Уокер был задержан, ему предъявили обвинение в убийстве. Он признал свою вину.

По словам адвоката Уокера, его подзащитный страдал от депрессии, тревожного расстройства и посттравматического синдрома после того, как в 2004 году на его глазах убили друга.

Известно также, что до этого Уокер попадал под суд 24 раза. За убийство Мерфи его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком отбытия 17 с половиной лет.

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в четверг в Киевском метро. Около 15:00 на станции метро Дворец Спорта кто-то случайно толкнул женщину на пути.