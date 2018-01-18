"Никаких покушений не было". Экс-охранник опроверг, что Януковича пытались убить

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Никаких покушений на бывшего президента Виктора Януковича в феврале 2014 года не было. Об этом 18 января во время допроса в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления госохраны Виктор Резниченко.

Резниченко заявил, что не имеет никакой информации о существовании угроз жизни Януковича в ноябре 2013-феврале 2014 года.

Он также сообщил подробности эпизода, когда автомобиль одного из охранников экс-президента — Дмитрия Иванцова — был обстрелян на выезде из Киева в феврале 2014 года.

"Был один факт, когда мы выехали из Киева на Харьков (21 февраля —Ред.). Договорились встретиться на 110 километре. Когда мы встретились, Иванцов сообщил, что на одном из блокпостов его автомобиль был обстрелян, пуля пробила водительскую дверь, попала в магазин пистолета Глок и разрушила его", — рассказал Резниченко.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что власти Украины по решению суда конфисковали еще 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. Адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.