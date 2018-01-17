Весь салон авто в крови. В РФ жестоко убили бизнесмена и его маленького сына

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. В Оренбурге жестоко убили бизнесмена и его маленького сына. Сперва преступники убили мужчину, а затем увидели ребенка и расправились с ним, пишет "Вести".

Как отмечается, мужчину ударили ножом несколько раз, после чего преступники бросились к авто. Там они нашли мальчика и зарезали его. После этого машину переставили на соседнюю улицу.

По факту преступления возбуждено дело по статье "Убийство".

Отметим, что по данным СМИ, стала известна личность бизнесмена. Это Денис Чернов, известно, что он занимался оценкой автомобилей.

По предварительным данным, предприниматель жил с семьей в доме недалеко от места трагедии.

Бизнесмену и его семилетнему сыну нанесли около 20 ножевых ранений. По некоторым данным, их пытались сжечь в машине.

Напомним, в Киеве убили бизнесмена. Погибшего нашла его бывшая жена.