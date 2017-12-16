Бандиты достали утюги. Семьи бизнесменов убивают после пыток

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В чей дом завтра ворвутся нелюди, ищущие легкую добычу, сложно угадать. В группе риска находится каждый более-менее зажиточный украинец. Последние трагические события в Днепропетровской и Донецкой областях тому подтверждения — ради денег бандиты расправились с целыми семьями.

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В поселке Самаровка на территории садового товарищества "Черешня" под Днепром в подвале собственного дома обнаружены тела супружеской пары предпринимателей. Мужчине было 62, женщине — 52 года. Мужчина получил один выстрел в голову, его супруга — два, но на телах были следы от побоев. Возможно, глава семьи оказывал сопротивление, так как в прошлом профессионально занимался боксом.

Как оказалось, до 2014 года семья занималась поставкой продуктов питания на "Укрзализныцю" и жили достаточно успешно, построили трехэтажный особняк, который заметно выделялся на фоне одноэтажных строений.

Как рассказывают местные жители, у семьи были финансовые проблемы. Более того, в поселке знали, что чтобы рассчитаться с долгами предприниматели продали квартиру в центре Днепра. Они не исключают, что грабители могли прийти за этими деньгами.

Нашли ли налетчики деньги, в полиции не сообщают. Пока известно, что из дома было похищено охотничье ружье, техника, золотые украшения. Бандиты угнали также и автомобиль Toyota, принадлежащий хозяевам.

Полиция пока не сообщает, помогли ли им записи с камер наблюдения, установленных на доме, но некоторые местные жители уверяют, что видели подозрительный автомобиль с номерами соседнего региона с четырьмя мужчинами внутри. Но они ли напали на семью, еще не известно.

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Тройное убийство семьи — 56-летнего главы, его 46-летней жены и 23-летнего сына в Великой Новоселке Донецкой области повергло в шок. Троих родственников перед смертью пытали, у них всех были связана руки, над ними долго издевались, а потом перерезали горло.

О страшной находке в полицию сообщил старший сын убитого: он не смог дозвониться и заволновался. Мужчина приехал к дому и увидел выломанные двери, а когда вошел — в прихожей в лужах крови лежали убитые родственники.

Как оказалось, погибший занимался фермерством. Его жена Лариса Дегтяренко, как выяснили журналисты, дочь Валерия Шивы, который во времена Януковича был главой Великоновоселковской районной администрации. Поговаривают, что Шива якобы был кумом Януковича.

В то же время, одни жители Великой Новоселки, считают, что причина может крыться в перераспределении влиянии и бизнес-интересов в районе. Другие говорят, что скорее всего семья стала жертвой грабителей — в поселке все знали, что семья Дегтяренко не из бедных. Было ли это "банальным" разбойным нападением, которые происходят по всей Украине, разбираются правоохранители. Однако семья погибших была известной и врагов у них было немало.

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В МВД и ГПУ не даром засекретили статистику совершенных грабежей, разбоев и убийств. Они стараются из последних сил уверять, что ситуация под контролем, хотя на самом деле она уже давно не контролируется. Только сегодня полиция пытается догнать уходящий поезд — реанимировать направление по борьбе с оргпреступностью. Но кроме этого, если сегодня кого-то будут убивать или грабить, кричи, не кричи "Караул!" — полиции можно не дождаться. Даже той же патрульной, потому что им на смену выдают не больше 5 литров бензина, да и ждать их можно часами, когда идет счет на минуты. К сожалению, мы еще долго будем знавать о бандитских нападениях, о пытках людей и убийствах с целью наживы.