Страшный пожар в Харьковской области убил трех человек

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина.

В результате пожара в частном доме в Харьковской области погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает в воскресенье госслужба страны по ЧС.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в субботу в 21.12 мск в поселке Новая Водолага.

"В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли три человека, из них два ребенка (2012 года рождения)", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, спасатели ликвидировали пожар на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.