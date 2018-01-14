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    Страшный пожар в Харьковской области убил трех человек

    (обновлено: )127
    По данным ГСЧС, в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли три человека, из них два ребенка.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. 

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    В результате пожара в частном доме в Харьковской области погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает в воскресенье госслужба страны по ЧС.

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в субботу в 21.12 мск в поселке Новая Водолага.

    "В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого от отравления продуктами горения погибли три человека, из них два ребенка (2012 года рождения)", — говорится в сообщении.

    По данным госслужбы,  спасатели ликвидировали пожар на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

    Напомним, в Одессе произошел масштабный пожар складских зданий на улице Заньковецкой, 19 — в непосредственной близости от железнодорожных путей, на которых стоял состав с цистернами.

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