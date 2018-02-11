В Англии отец задушил 19-летнюю дочь, чтобы "прекратить ее страдания"

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. 64-летний Ричард Край задушил 19-летнюю дочь Оливию на стоянке для автодомов в Англии, а после попытался убить бывшую жену. На убийство дочери мужчина пошел, потому что был не в силах перенести ее страдания, пишет "Сегодня" со ссылкой на Mirror.

Из-за болезни погибшая постоянно испытывала чувство тревоги и часто нуждалась в его внимании. Мужчина был истощен и подавлен из-за сильной зависимости дочери. Когда он ее оставлял, девушка звонила в полицию и по телефону доверия, чтобы узнать, где Ричард.

После убийства Край решил расправиться и с супругой, но Дамианти Коуэн вовремя сбежала в полицию, тем самым спасла себя жизнь. Вскоре в участок пришел и сам мужчина. Ричард сознался в преступлении и объяснил, что не мог больше позволить Оливии страдать. Мужчина понимает, что это не оправдывает преступление, и хочет умереть.

"Я знаю, что это звучит бессердечно, но я не мог придумать ничего другого", — сказал он.

Прокуратура приняла версию о непредумышленном убийстве и вошла в положение мужчины. Состояние убийцы долго проверяли психиатры. Специалисты решили поместить Ричарда в психиатрическую больницу, после лечения в которой он будет отбывать срок в тюрьме.

Напомним, в России мужчина жестоко убил подругу и ее дочь.