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    В мире

    В Англии отец задушил 19-летнюю дочь, чтобы "прекратить ее страдания"

    (обновлено: )65305
    Мужчина сперва убил дочь, а после этого решил лишить жизни еще и супругу. Однако женщине удалось сбежать и сообщить о случившемся полиции. Мужчина в итоге сдался правоохранителям.
    Лондонская полиция. Архивное фото
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. 64-летний Ричард Край задушил 19-летнюю дочь Оливию на стоянке для автодомов в Англии, а после попытался убить бывшую жену. На убийство дочери мужчина пошел, потому что был не в силах перенести ее страдания, пишет "Сегодня" со ссылкой на Mirror.

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    Из-за болезни погибшая постоянно испытывала чувство тревоги и часто нуждалась в его внимании. Мужчина был истощен и подавлен из-за сильной зависимости дочери. Когда он ее оставлял, девушка звонила в полицию и по телефону доверия, чтобы узнать, где Ричард.

    После убийства Край решил расправиться и с супругой, но Дамианти Коуэн вовремя сбежала в полицию, тем самым спасла себя жизнь. Вскоре в участок пришел и сам мужчина. Ричард сознался в преступлении и объяснил, что не мог больше позволить Оливии страдать. Мужчина понимает, что это не оправдывает преступление, и хочет умереть.

    "Я знаю, что это звучит бессердечно, но я не мог придумать ничего другого", — сказал он.

    Прокуратура приняла версию о непредумышленном убийстве и вошла в положение мужчины. Состояние убийцы долго проверяли психиатры. Специалисты решили поместить Ричарда в психиатрическую больницу, после лечения в которой он будет отбывать срок в тюрьме.

    Напомним, в России мужчина жестоко убил подругу и ее дочь.

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