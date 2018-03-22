Исполнитель роли Супермена сбрил "самые дорогие усы в кино"

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Английский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сбрил "самые дорогие усы в истории кино", сообщает Radio Times.

Кавиллу наконец разрешили побриться, о чем он написал на своей странице в Instagram.

"Сбриты, но не забыты", — отметил актер.

Когда актер снимался в фильме "Миссия невыполнима: Последствия", у его героя обязательно должны были быть усы. Затем его позвали на дополнительные съемки "Лиги справедливости". Так как студии не договорились, создателям супергеройской картины пришлось прибегнуть к дорогим спецэффектам, чтобы "очистить" лицо героя. Результат понравился не всем и спровоцировал множество шуток, несмотря на то, что это стоило компании 25 миллионов долларов.

Ранее в Великобритании ко Дню влюбленных подготовили оригинальную подборку с лучшими сценами поцелуев в кинематографе. Среди лучших из лучших оказались герои "Титаника", "Дневника памяти", "Привидения" и даже культового мультфильма "Шрек".