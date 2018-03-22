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    Культура

    Исполнитель роли Супермена сбрил "самые дорогие усы в кино"

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    Актеру Генри Кавилла, известному по роли Супермена, наконец разрешили сбрить усы, о чем он поделился с подписчиками в социальной сети Instagram.
    Английский актер Генри Кавилл
    instagram.com/henrycavill

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Английский актер Генри Кавилл, известный по роли Супермена, сбрил "самые дорогие усы в истории кино", сообщает Radio Times.

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    Кавиллу наконец разрешили побриться, о чем он написал на своей странице в Instagram. 

    "Сбриты, но не забыты", — отметил актер.

    Когда актер снимался в фильме "Миссия невыполнима: Последствия", у его героя обязательно должны были быть усы. Затем его позвали на дополнительные съемки "Лиги справедливости". Так как студии не договорились, создателям супергеройской картины пришлось прибегнуть к дорогим спецэффектам, чтобы "очистить" лицо героя. Результат понравился не всем и спровоцировал множество шуток, несмотря на то, что это стоило компании 25 миллионов долларов.

    Ранее в Великобритании ко Дню влюбленных подготовили оригинальную подборку с лучшими сценами поцелуев в кинематографе. Среди лучших из лучших оказались герои "Титаника", "Дневника памяти", "Привидения" и даже культового мультфильма "Шрек".

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