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    Десятки тысяч шотландцев вышли на марш за независимость от Британии

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    Десятки тысяч шотландцев приняли участие в марше за независимость страны от Великобритании, пройдя в субботу по улицам Глазго с флагами региона в руках.
    канал Ruptly в youtube

    Десятки тысяч шотландцев приняли участие в марше за независимость страны от Великобритании, пройдя в субботу по улицам Глазго с флагами региона в руках, сообщает телеканал Би-би-си.

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    Мероприятие является одной из серии акций, которые проводятся по всей стране организацией All Under One Banner. Организация приглашает к участию "всех, кто желает жить в независимой стране" и поддерживает выход Шотландии из Соединенного Королевства.

    "Насколько нам известно, будет еще один референдум о независимости, и это будет до 2021 года, когда наконец произойдет Brexit. Мы готовы, и будем проводить акции каждый год по всей Шотландии", — заявил Би-би-си координатор All Under One Banner Нил Маккей.

    Организаторы акции сообщили, что, по предварительным оценкам на акцию пришли 80 тысяч человек — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Однако, по данным полиции Шотландии, на субботнем шествии присутствовали всего около 35 тысяч человек.

    В 2014 году Шотландия на референдуме проголосовала против выхода из состава Соединенного Королевства. Вопрос вновь был поднят после референдума о Brexit, на котором большинство жителей Шотландии выступили против выхода Великобритании из ЕС. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что принятое на общенациональном референдуме решение о Brexit является серьезным изменением ситуации, а потому жители Шотландии имеют право на повторное решение своей судьбы. Стерджен пообещала провести новый референдум о независимости региона в период между осенью 2018 года и весной 2019.

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