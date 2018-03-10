Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
Правительство Украины решило вопрос с привлечением валюты для уплаты по внешним обязательствам в 2014 году, заявил в понедельник министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров с Всемирным банком.
Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
Чтобы стабилизировать курс гривны НБУ принял ряд мер. Эксперты считают, что действия Нацбанка не столько успокоили ситуацию, сколько способствовали активизации "черного рынка", обороты которого с каждым днем растут.
Нацбанк Украины пока не видит необходимости в проведении интервенций на валютном рынке, который демонстрирует признаки стабилизации, цитирует агентство Рейтер директора департамента денежно-кредитной политики регулятора Елену Щербакову.
Украинская политика, которая сегодня наиболее остро проявляется на Юго-Востоке, самым серьезным образом сказывается на экономике, в частности, на курсе национальной валюты, неуклонно продолжающей свое падение.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".