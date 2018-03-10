наверх
10.03.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Валюта

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
    • Материалы
    • Все
    • Самые читаемые
    Митинг валютных заемщиков под Верховной Радой
    Митинг валютных заемщиков под Верховной Радой 
    14:32 03.06.2014
    785Экономика Украины
    В Киеве во вторник, 3 июня, валютные заемщики провели митинг за конвертацию валютных кредитов и введение моратория на отчуждение налогового имущества.
    Вице-премьер Республики Крым Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: проблема дефицита российской мелочи в Крыму снята
    11:44 03.06.2014
    348Присоединение Крыма к РФ
    Проблема с дефицитом российской мелочи, возникшая в связи с переходом Крыма на рубль как единственную официальную валюту, снята, заявил РИА Новости первый заместитель председателя совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.
    Национальный банк Украины
    НБУ продлил ограничение на продажу валюты для физлиц на уровне $1273
    15:28 02.06.2014
    35Экономика Украины
    Национальный банк Украины продлил до сентября ограничения на продажу наличной валюты для физических лиц на уровне 15 тысяч гривен (1273 долларов), сообщает в понедельник агентство УНИАН.
    Доллары США
    Украина: война за доллар
    17:13 27.05.2014
    401Экономика Украины
    Украинскую экономику лихорадит. Рост курса доллара по отношению к гривне бьет по карману украинцев.
    Деньги
    Украина решила вопрос с валютой для уплаты внешних долгов - Минфин
    16:51 26.05.2014
    18Экономика Украины
    Правительство Украины решило вопрос с привлечением валюты для уплаты по внешним обязательствам в 2014 году, заявил в понедельник министр финансов Украины Александр Шлапак в ходе церемонии подписания кредитных договоров с Всемирным банком.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк снова продлил обязательную продажу валютной выручки
    12:56 19.05.2014
    3
    Нацбанк снова продлил требования по обязательной продаже 50% валютной выручки экспортеров - на этот раз до 20 августа.
    Гривны
    Проект о переводе валютных кредитов в гривневые зарегистрирован в Раде
    11:32 19.05.2014
    272Экономика Украины
    Законопроект о переводе кредитов украинцев в иностранной валюте в украинскую гривну зарегистрирован в Верховной Раде.
    Антон Силуанов
    Минфин РФ: Россия не ограничит валютные операции из-за санкций
    09:38 14.05.2014
    4Санкции в отношении России_2014
    Правительство РФ и Центробанк не обсуждают возможность введения ограничений по валютным операциям, несмотря на продолжающиеся санкции со стороны США и Евросоюза из-за украинского конфликта.
    Национальный банк Украины
    Нацбанк возвращает продажу валюты по паспортам
    13:59 13.05.2014
    8
    Национальный банк Украины возвращает процедуру продажи валюты гражданам по предъявлению документов, удостоверяющих личность.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: Крым полностью перейдет на рубли в течение месяца
    11:30 07.05.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Все безналичные операции в Крыму с 6 мая осуществляются только в рублях, наличная гривна будет в обороте еще около месяца, говорится в сообщении пресс-службы правительства Крыма со ссылкой на Рустама Темиргалиева.
    Здание Центрального банка РФ
    ЦБ РФ сократил нетто-продажу долларов и евро более чем в 9 раз
    09:07 05.05.2014
    7
    Нетто-продажа Банком России долларов в апреле сократилась до 2,402 миллиарда с 22,297 миллиардов, евро - до 247,87 миллиона с 2,268 миллиардов.
    Национальный банк Украины
    НБУ заявляет о стабилизации, эксперты считают, что рынок ушел в тень
    11:20 30.04.2014
    63
    Чтобы стабилизировать курс гривны НБУ принял ряд мер. Эксперты считают, что действия Нацбанка не столько успокоили ситуацию, сколько способствовали активизации "черного рынка", обороты которого с каждым днем растут.
    Национальный банк Украны
    НБУ пока не видит необходимости интервенций на валютном рынке
    13:32 24.04.2014
    1
    Нацбанк Украины пока не видит необходимости в проведении интервенций на валютном рынке, который демонстрирует признаки стабилизации, цитирует агентство Рейтер директора департамента денежно-кредитной политики регулятора Елену Щербакову.
    Снятие наличных денег через банкоматы
    Крым определился с рабочей группой по обмену наличности в регионе
    09:53 16.04.2014
    2Присоединение Крыма к РФ
    Совет министров Крыма создал специальную рабочую группу по вопросу обмена наличности в новом регионе России.
    Деньги
    Нацбанк Украины повысил официальный курс гривны до 12,38 за доллар
    16:12 15.04.2014
    67Экономика Украины
    Национальный банк Украины повысил официальный курс гривны во вторник до 12,38 гривны за доллар, сообщается на сайте регулятора.
    100 гривен
    Власти Крыма могут изменить коэффициент соотношения рубля к гривне
    17:26 14.04.2014
    61Присоединение Крыма к РФ
    Крымские власти могут пересмотреть коэффициент соотношения рубля к гривне из-за резкого падения украинской валюты, заявил вице-премьер региона Рустам Темиргалиев.
    Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
    Когда и где остановится гривна
    14:59 14.04.2014
    438
    Украинская политика, которая сегодня наиболее остро проявляется на Юго-Востоке, самым серьезным образом сказывается на экономике, в частности, на курсе национальной валюты, неуклонно продолжающей свое падение.
    Доллары США
    Официальный курс доллара в Украине впервые превысил 12 гривен
    15:29 10.04.2014
    18
    Официальный курс доллара, устанавливаемый Национальным банком Украины, в четверг впервые превысил отметку в 12 гривен, составив 12,62 гривны за доллар.
    Денежные купюры. Архивное фото
    Рубль снижается на фоне дестабилизации ситуации на востоке Украины
    17:53 07.04.2014
    13
    Курс рубля в понедельник вечером снижался против доллара и в большей степени евро, отыгрывая рост геополитических рисков, связанный с дестабилизацией ситуации на востоке Украины.
    Рустам Темиргалиев
    Темиргалиев: в обороте в Крыма находится около 2 млрд рублей
    17:19 03.04.2014
    8Присоединение Крыма к РФ
    Объем российских рублей, находящихся в обороте в Крыму, составляет 2 миллиарда, и эту сумму планируется увеличить как минимум в пять раз, сообщил Рустам Темиргалиев.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Все теги