15

Госсекретарь МИД Венгрии Жолт Немет заверил замминистра иностранных дел Украины Даниила Лубкивского в ходе телефонного разговора, что Будапешт поддерживает целостность и суверенитет его страны и заинтересован в сотрудничестве с ней.