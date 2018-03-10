наверх
10.03.201812:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Поддержка (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Барак Обама и Петр Порошенко
    Обама пообещал Порошенко поддержку
    14:28 04.06.2014
    189Выборы президента - 2014
    Президент США Барак Обама считает, что избранный президентом Украины Петр Порошенко сможет провести свой народ через сложный период, и заверил в поддержке его американской властью.
    Михаил Коваль
    Коваль: министры обороны стран НАТО поддержали спецоперацию в Украине
    19:20 03.06.2014
    214Спецоперация на востоке Украины
    Главы военных ведомств стран-членов НАТО поддержали силовую операцию, проводимую украинскими властями на востоке страны, заявил и.о. главы Минобороны Украины Михаил Коваль.
    Ситуация в Донецке
    США считают, что ополченцам в Украине помогают извне
    22:57 29.05.2014
    247Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    США считают, что ополчение на востоке Украины получает помощь извне, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джей Карни.
    Президент США Барак Обама
    США расширят поддержку сирийской оппозиции - Обама
    17:49 28.05.2014
    11
    США намерены расширить поддержку сирийской оппозиции, при этом отправлять в Сирию войска не будут, заявил в среду президент США Барак Обама.
    Председатель Европейского совета Херман ван Ромпей
    Ромпей: лидеры стран ЕС приветствуют выборы в Украине
    06:05 28.05.2014
    11Выборы президента - 2014
    Лидеры стран ЕС приветствуют выборы в Украине и ждут работы с новым президентом, заявил председатель Евросовета Херман ван Ромпей по итогам неформального ужина глав государств и правительств ЕС.
    Президент США Барак Обама
    Кэмерон и Обама договорились поддержать Украину на саммите G7
    20:45 27.05.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Дэвид Кэмерон и Барак Обама в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что "большая семерка" должна продемонстрировать поддержку украинскому правительству и обсудить "на полях" саммита ситуацию в Сирии.
    Купол Капитолия - здания Конгресса США в Вашингтоне
    Сенатор США: Вашингтон должен увеличить военную помощь Украине
    19:58 24.05.2014
    23Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Сенатор США от штата Огайо Роберт Портам, находящийся в Киеве в составе делегации по наблюдению за выборами, считает, что США должны увеличить военную помощь Украине и помочь вооруженным силам защищать страну.
    Вид на здание Будапештского парламента
    Будапешт заверил Киев, что поддерживает суверенитет Украины
    14:17 20.05.2014
    15Референдум на востоке Украины
    Госсекретарь МИД Венгрии Жолт Немет заверил замминистра иностранных дел Украины Даниила Лубкивского в ходе телефонного разговора, что Будапешт поддерживает целостность и суверенитет его страны и заинтересован в сотрудничестве с ней.
    Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
    Страны НАТО пообещали Киеву "всестороннюю поддержку" и советников
    11:16 20.05.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Страны-члены НАТО пообещали киевским властям "всестороннюю поддержку", сообщает во вторник Минобороны по итогам заседания рабочей группы Украина - НАТО, которое прошло накануне в штаб-квартире альянса.
    Вице-адмирал ЧФ РФ Александр Витко
    Витко обещает украинским офицерам, перешедшим в ЧФ РФ, карьерный рост
    10:12 13.05.2014
    62Присоединение Крыма к РФ
    Бывшие украинские офицеры, перешедшие на службу в российский Черноморский флот, получат возможность карьерного роста и комфортные бытовые условия, заявил командующий флотом, адмирал Александр Витко.
    Председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер
    ОБСЕ надеется на поддержку "дорожной карты" по Украине со стороны ЕС
    15:20 12.05.2014
    21Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел и президент Швейцарии Дидье Буркхальтер заявил в понедельник, что надеется на позитивную реакцию Евросоюза на предложенную им "дорожную карту" по Украине.
    Доллары США
    США выделят на поддержку украинских журналистов $1,2 млн
    09:47 03.05.2014
    39Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Власти США объявили о выделении пакета помощи в размере 1,2 миллиона долларов для поддержки деятельности украинских новостных агентств.
    Президент Польши Бронислав Коморовский
    Президент Польши поддерживает спецоперацию на востоке Украины
    19:23 28.04.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Президент Польши Бронислав Коморовский считает полностью правомерными действия Украины по объявленной борьбе с терроризмом на востоке Украины.
    Чернобыльская АЭС
    Уровень соцподдержки чернобыльцев Крыма вырастет - госсовет
    10:46 25.04.2014
    65Присоединение Крыма к РФ
    Вступление Крыма в состав РФ повлечет автоматическое повышение уровня социальной поддержки крымских ликвидаторов ЧАЭС, заявил заместитель председателя госсовета Крыма Константин Бахарев в Симферополе.
    Прямая линия с Владимиром Путиным
    Путин: РФ имеет достаточно резервов для поддержки экономики Крыма
    16:43 24.04.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Правительство РФ не намерено сокращать какие-либо программы, чтобы поддержать крымскую экономику, у России достаточно резервов, чтобы направить их в Крым, заявил президент РФ Владимир Путин.
    Виталий Ярема
    Ярема: Киев заручился поддержкой США
    11:42 23.04.2014
    1Женевские переговоры по ситуации в Украине
    Первый вице-премьер Украины Виталий Ярема заявил, что Киев заручился поддержкой США и рассчитывает на более существенную помощь Вашингтона в случае необходимости.
    Вид на МИД РФ и Кремль
    Москва готова оказать поддержку в урегулировании ситуации в Украине
    12:41 19.04.2014
    6Отношения Украины и России
    Урегулированием внутриполитического кризиса в Украине должны заниматься граждане этой страны совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, Россия готова оказывать в этом самую широкую поддержку, сообщил МИД РФ в субботу.
    Сергей Рябухин
    Российские регионы собрали на поддержку Крыма $139 млн
    09:59 16.04.2014
    12Присоединение Крыма к РФ
    Российские регионы и граждане собрали почти 5 миллиардов рублей на поддержку Крыма и Севастополя, сообщил на заседании Совета Федерации в среду председатель комитета верхней палаты по бюджету Сергей Рябухин.
    Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле
    Еврокомиссия создает "Группу поддержки" Украины - коммюнике
    14:48 09.04.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Еврокомиссия решила создать "Группу поддержки" Украины, говорится в заявлении ЕК.
    Гривны
    Нацбанк не собирается продавать валюту для поддержки курса гривны
    19:38 02.04.2014
    10Экономика Украины
    Национальный банк Украины не планирует выходить на межбанковский рынок с иностранной валютой для поддержки курса гривны, заявил журналистам в среду председатель НБУ Степан Кубив.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги