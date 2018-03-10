Дэвид Кэмерон и Барак Обама в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что "большая семерка" должна продемонстрировать поддержку украинскому правительству и обсудить "на полях" саммита ситуацию в Сирии.
Сенатор США от штата Огайо Роберт Портам, находящийся в Киеве в составе делегации по наблюдению за выборами, считает, что США должны увеличить военную помощь Украине и помочь вооруженным силам защищать страну.
Госсекретарь МИД Венгрии Жолт Немет заверил замминистра иностранных дел Украины Даниила Лубкивского в ходе телефонного разговора, что Будапешт поддерживает целостность и суверенитет его страны и заинтересован в сотрудничестве с ней.
Страны-члены НАТО пообещали киевским властям "всестороннюю поддержку", сообщает во вторник Минобороны по итогам заседания рабочей группы Украина - НАТО, которое прошло накануне в штаб-квартире альянса.
Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел и президент Швейцарии Дидье Буркхальтер заявил в понедельник, что надеется на позитивную реакцию Евросоюза на предложенную им "дорожную карту" по Украине.
Урегулированием внутриполитического кризиса в Украине должны заниматься граждане этой страны совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, Россия готова оказывать в этом самую широкую поддержку, сообщил МИД РФ в субботу.
Российские регионы и граждане собрали почти 5 миллиардов рублей на поддержку Крыма и Севастополя, сообщил на заседании Совета Федерации в среду председатель комитета верхней палаты по бюджету Сергей Рябухин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".