Солиста известной шотландской рок-группы нашли мертвым

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили тело солиста шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотта Хатчисона, он скончался на 37-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным правоохранительных органов, тело музыканта обнаружено в водах залива Ферт-оф-Форт в порту Эдгар. Точные причины смерти не называются.

В среду, 9 мая, Хатчисона объявили пропавшим без вести после того, как покинул свой номер в отеле и не вернулся.

При этом семья погибшего рассказала о том, что артист долгое время боролся с депрессией и находился в "хрупком состоянии".

В 2003 году Скотт Хатчисон основал рок-групу Frightened Rabbit, в которой он исполнял сольные партии и играл на гитаре. Вместе с коллективом артист записал пять студийных альбомов.

Ранее в Брюсселе в возрасте 57 лет скончалась бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс), известная своим неповторимым бархатным голосом.