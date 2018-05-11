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    Солиста известной шотландской рок-группы нашли мертвым

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    Тело солиста шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотта Хатчисона обнаружено в водах залива Ферт-оф-Форт в порту Эдгар. Точные причины смерти не называются.
    Скотт Хатчисон. Архивное фото
    lakeofstars.org

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили тело солиста шотландской рок-группы Frightened Rabbit Скотта Хатчисона, он скончался на 37-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.

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    По данным правоохранительных органов, тело музыканта обнаружено в водах залива Ферт-оф-Форт в порту Эдгар. Точные причины смерти не называются.

    В среду, 9 мая, Хатчисона объявили пропавшим без вести после того, как покинул свой номер в отеле и не вернулся.

    При этом семья погибшего рассказала о том, что артист долгое время боролся с депрессией и находился в "хрупком состоянии". 

    В 2003 году Скотт Хатчисон основал рок-групу Frightened Rabbit, в которой он исполнял сольные партии и играл на гитаре. Вместе с коллективом артист записал пять студийных альбомов.

    Ранее в Брюсселе в возрасте 57 лет скончалась бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс), известная своим неповторимым бархатным голосом.

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