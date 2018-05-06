наверх
06.05.201816:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умер руководитель и участник группы "Машина времени"

    (обновлено: )16101
    Как сообщил пресс-секретарь группы, Сапунов болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание: "Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске".
    Владимир Сапунов
    Из открытых источников

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 6 мая, умер руководитель и участник советской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

    twitter.com/deadpozers
    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов

    "Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", — пояснил собеседник издания.

    По его словам, от руководства группой "Машина времени" Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником.

    Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе "Эльфы".

    Затем был одним из основателей радио "Максимум", занимал должность директора этой радиостанции.

    В начале 90-х Сапунов возглавил рок-группы "Воскресения" и "Машина времени".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Школа в Красногоровке после обстрелов
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    Лужа крови на месте взрыва гранаты в Киеве
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан