Умер руководитель и участник группы "Машина времени"

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КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В ночь на воскресенье, 6 мая, умер руководитель и участник советской рок-группы "Машина времени" Владимир Сапунов. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

"Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить "Машиной времени" и "Воскресением", — пояснил собеседник издания.

По его словам, от руководства группой "Машина времени" Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником.

Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе "Эльфы".

Затем был одним из основателей радио "Максимум", занимал должность директора этой радиостанции.

В начале 90-х Сапунов возглавил рок-группы "Воскресения" и "Машина времени".