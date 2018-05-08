Умерла известная бельгийская певица

КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс), известная своим неповторимым бархатным голосом, скончалась в возрасте 57 лет в Брюсселе, пишут в соцсетях ее близкие.

Тело певицы было обнаружено в понедельник вечером в ее квартире в столичной коммуне Скарбеек. Полиция расследует обстоятельства смерти певицы. О возможных причинах пока не сообщается.

Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, в минувшие выходные Моран после двух лет отсутствия на сцене впервые вышла к зрителям на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона.

Клодин Люйпертс родилась в семье музыкантов: отец — композитор и директор консерватории, мать — пианистка. Еще в подростковом возрасте она участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В 1979 году она стала участницей спектакля "Брель на тысячу тактов" и была замечена известным французским композитором Пьером Бару. Певческую карьеру под псевдонимом Клод Моран певица начала в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом "Danser". В начале своей карьеры Клодин Люйпертс выступала в кафе и ресторанах.

Она пела со многими известными исполнителями:

Накануне сообщалось, что итальянский режиссер Эрманно Ольми умер на 87-м году жизни. За десятилетия творческой деятельности он снял 60 фильмов для кино и телевидения, а также более 10 документальных картин.