наверх
08.05.201810:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.29- 0.02
  • EUR31.29- 0.19
Рубрики
Ещё
    Культура

    Умерла известная бельгийская певица

    (обновлено: )52
    Певица Моран скончалась на 58 году жизни в Брюсселе. Ее тело обнаружили в собственной квартире в коммуне Скарбеек. О возможных причинах пока не сообщается.
    Певица Моран
    flickr.com/photos/didy_b

    КИЕВ, 8 мая – РИА Новости Украина, Александр Шишло. Бельгийская певица Моран (Клодин Люйпертс), известная своим неповторимым бархатным голосом, скончалась в возрасте 57 лет в Брюсселе, пишут в соцсетях ее близкие.

    Тело певицы было обнаружено в понедельник вечером в ее квартире в столичной коммуне Скарбеек. Полиция расследует обстоятельства смерти певицы. О возможных причинах пока не сообщается.

    Дорис Дэй
    AP Photo
    Прекрасна в кино и в жизни. Знаменитой американской актрисе - 96 лет

    Соболезнования родным в связи с кончиной певицы выразил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

    По данным СМИ, в минувшие выходные Моран после двух лет отсутствия на сцене впервые вышла к зрителям на празднике по случаю 29-й годовщины образования Брюссельского столичного региона.

    Клодин Люйпертс родилась в семье музыкантов: отец — композитор и директор консерватории, мать — пианистка. Еще в подростковом возрасте она участвовала в нескольких музыкальных конкурсах. В 1979 году она стала участницей спектакля "Брель на тысячу тактов" и была замечена известным французским композитором Пьером Бару. Певческую карьеру под псевдонимом Клод Моран певица начала в 1979 году. В 1986 году вышел ее первый альбом "Danser". В начале своей карьеры Клодин Люйпертс выступала в кафе и ресторанах.

    Она пела со многими известными исполнителями:

    Накануне сообщалось, что итальянский режиссер Эрманно Ольми умер на 87-м году жизни. За десятилетия творческой деятельности он снял 60 фильмов для кино и телевидения, а также более 10 документальных картин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти
    Степан Полторак. Архивное фото
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Голубая дорожка Евровидения в Лиссабоне
    Евровидение-2018. Как покажет себя Украина
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве