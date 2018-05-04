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    В России две женщины и ребенок умерли, съев вишневое варенье

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    Две женщины, которые являются родственницами, а также годовалый ребенок, по предварительным данным, отравились вишневым вареньем. В квартире правоохранители обнаружили рвотные массы с черными косточками.
    Прилавок с вареньем
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело после гибели двух женщин и двухлетнего ребенка 1 мая, предположительно, от отравления вишневым вареньем. Как сообщили в ГСУ СК по Московской области, точную причину смерти установит экспертиза.

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    "Женщина вместе с матерью и сыном приехали из Москвы. Спустя некоторое время она перестала отвечать на звонки мужа, и он попросил соседей проверить, все ли в порядке", — уточнил представитель ведомства.

    Соседи не смогли достучаться до семьи, после чего вызвали на подмогу участкового. Дверь решено было взломать. В результате всех троих обнаружили в квартире в бессознательном состоянии с характерными при пищевом отравлении пятнами на их телах.

    По данным СМИ, в квартире правоохранители обнаружили рвотные массы с черными косточками, а в холодильнике стояла полупустая банка с вишневым вареньем. Расследование продолжается.

    Напомним, на свадьбе в Одесской области отравились двадцать человек.

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