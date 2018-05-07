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    Культура

    Умер знаменитый итальянский режиссер

    (обновлено: )15001
    Режиссер Эрманно Ольми, известный работами "Дерево для башмаков" и "Легенда о святом пропойце", скончался на 87-м году жизни. В целом он снял 60 фильмов для кино и ТВ.
    Режиссер Эрманно Ольми
    AP Photo/Andrew Medichini

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Итальянский режиссер Эрманно Ольми умер на 87-м году жизни, пишет ANSA.

    За десятилетия творческой деятельности Ольми снял 60 фильмов для кино и телевидения, а также более 10 документальных картин.

    Подробности его кончины не сообщаются.

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    Наиболее известные работы режиссера — "Дерево для башмаков" ("Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля в 1978 году) и "Легенда о святом пропойце" ("Золотой лев" Венецианского кинофестиваля в 1988 году).

    Ранее в Ташкенте умер народный артист СССР, кинорежиссер Шухрат Аббасов, он скончался на 88-м году жизни.

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