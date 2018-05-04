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    В мире

    104-летний ученый улетел в Швейцарию, чтобы умереть

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    Ученый собрал с помощью краудфандинга 20 тысяч австралийских долларов на поездку в швейцарскую клинику для себя и близких. Последние дни он провел, разбирая почту и беседуя с родными.
    Австралиец Дэвид Гудолл
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Австралиец Дэвид Гудолл (David Goodall) собрал деньги на эвтаназию и отправился в последний путь в Швейцарию. Его историю рассказал новостной портал BBC News.

    Он объяснил, что хотел бы умереть в Австралии, однако эвтаназия разрешена только в штате Виктория и только для смертельно больных людей. На свой 104-й день рождения Гудолл признавался, что желает только смерти и жалеет, что дожил до столь преклонного возраста.

    exitinternational.net
    Австралиец Дэвид Гудолл (справа)

    Мужчина объяснил, что хочет уйти из жизни достойно. При помощи краудфандинга он собрал 20 тысяч австралийских долларов на поездку в швейцарскую клинику для себя и близких. Последние дни он провел, разбирая почту и беседуя с родными.

    Мужчина занимался научной работой до последнего, однако после инфаркта в апреле врачи велели ему либо нанять сиделку, либо переехать в дом престарелых. Его подруга Кэрол О'Нейл (Carol O'Neill), с которой они познакомились в организации за легализацию эвтаназии, объяснила, что эти слова стали для него роковыми.

    "Он независимый человек. Он не хочет, чтобы вокруг него были люди, тем более незнакомцы, которые будут о нем заботиться. Он хочет вести интеллектуальные беседы и самому заниматься повседневными делами", — отметила она.

    Напомним, в Индии в марте легализовали пассивную эвтаназию.

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