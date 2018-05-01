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    Культура

    Известный шведский музыкант умер от потери крови - СМИ

    (обновлено: )126
    Полиция Омана сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.
    Шведский диджей и музыкальный продюсер Aвичи
    wikipedia

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Шведский диджей и музыкальный продюсер Aвичи умер от кровопотери, сообщает портал TMZ со ссылкой на собственные источники.

    twitter.com/deadpozers
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    Артист скончался в Омане в городе Маскат, где он находился в связи с частной поездкой. Полиция Омана сообщила шведским СМИ, что каких-либо следов преступления в связи со смертью артиста не нашла и никого не подозревает.

    Источники TMZ, знакомые с обстоятельствами происшествия, заявляют, что к смерти привело кровотечение.

    Ранее семья погибшего диджея сообщила, что музыкант испытывал "сильный стресс", к которому привел его "перфекционизм" и постоянная тяжелая работа.

    Авичи, настоящее имя Тим Берлинг, родился в 1989 году. Профессиональная карьера артиста началась 2006 году. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". По данным журнала Forbes, в 2013 году музыкант входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира. Дебютный альбом Авичи выпустил в 2013 году и в него вошла ставшая потом всемирно известной песня "Wake me up". В 2016 году артист сообщил, что прекращает концертные выступления и поездки, но пообещал продолжать заниматься музыкой.

    Напомним, один из основателей и постоянных участников американской группы The Neville Brothers Чарльз Невилл скончался в штате Массачусетс, США, ему было 79 лет.

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