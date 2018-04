В США скончался известный джазовый музыкант

flickr/Bruce Tuten

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Один из основателей и постоянных участников американской группы The Neville Brothers Чарльз Невилл скончался в штате Массачусетс, США, ему было 79 лет, сообщает USA Today.

За несколько месяцев до кончины Невиллу диагностировали рак поджелудочной железы. Тем не менее, официальная причина смерти музыканта не раскрывается.

Музыкант и его четыре брата начали исполнять музыку вместе в 1976 году в Новом Орлеане. А в 1977-м они основали коллектив. Чарльз играл на саксофоне.

Группа выпустила десять студийных альбомов. Последняя пластинка, Walkin' in the Shadow of Life, вышла в 2004 году. В 2005-м коллектив включили в Зал славы вокальных групп. Жаныр в котором играют братья — ритм-н-блюз, соул и фанк.

