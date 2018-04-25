В Москве госпитализирован знаменитый музыкант

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российский композитор и аранжировщик Владимир Пресняков-старший, который родился во Львовской области, попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, артист находится в одной из московских клиник, госпитализация связана с серьезными проблемами с сердцем.

"По информации из окружения Владимира Петровича, у него случился инфаркт", — говорится в сообщении. Информацию о болезни заслуженного артиста РФ подтвердила его супруга.

Кроме того, супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская сообщила: "Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку".

Владимир Петрович Пресняков — отец певца Владимира Преснякова-младшего, дедушка актера и певца Никиты Преснякова. Он — потомственный музыкант, продолжатель семейных традиций многих поколений. Наибольшую известность Владимир Пресняков-старший получил, выступая в составе ансамбля "Самоцветы". Он является не только исполнителем, но также композитором и аранжировщиком.

В 1996 году Владимир Пресняков был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.