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    Культура

    В Москве госпитализирован знаменитый музыкант

    (обновлено: )43202
    По данным СМИ, Владимир Пресняков-старший госпитализирован в одну из московских клиник с инфарктом. Информацию о болезни заслуженного артиста РФ подтвердила его супруга и жена сына.
    Музыкант Владимир Пресняков (старший)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российский композитор и аранжировщик Владимир Пресняков-старший, который родился во Львовской области, попал в больницу, сообщает РЕН ТВ.

    По данным телеканала, артист находится в одной из московских клиник, госпитализация связана с серьезными проблемами с сердцем. 

    "По информации из окружения Владимира Петровича, у него случился инфаркт", — говорится в сообщении. Информацию о болезни заслуженного артиста РФ подтвердила его супруга. 

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    Кроме того, супруга Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская сообщила: "Он действительно лежит в больнице, под наблюдением врачей, все уже в порядке, и сейчас он немного подлечится. Мы его навещаем, идет дело на поправку".

    Владимир Петрович Пресняков — отец певца Владимира Преснякова-младшего, дедушка актера и певца Никиты Преснякова. Он — потомственный музыкант, продолжатель семейных традиций многих поколений. Наибольшую известность Владимир Пресняков-старший получил, выступая в составе ансамбля "Самоцветы". Он является не только исполнителем, но также композитором и аранжировщиком. 

    В 1996 году Владимир Пресняков был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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