Шотландия впервые установила минимальную стоимость единицы алкоголя

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Шотландия первой в мире ввела минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя, намереваясь таким образом снизить количество смертей на почве неумеренного потребления спиртного.

В Великобритании единица алкоголя – это 10 миллилитров чистого спирта. С введением закона, вступившего в силу во вторник, 1 мая, продавцы спиртного обязаны просить за единицу алкоголя не менее 50 пенсов.

Это означает, что стандартная бутылка 13-процентного вина объемом 750 миллилитров будет стоить не менее 4 фунтов 88 пенсов, а стандартная бутылка 40-градусного виски объемом 700 миллилитров – 14 фунтов стерлингов.

Против введения закона выступала Ассоциация шотландского виски, заявлявшая, что он не соответствует правилам ЕС, однако Верховный суд поддержал власти Шотландии.

В поддержку закона выступила первый министр региона Никола Стерджен и Национальная служба здравоохранения. Смертность от связанных с алкоголем причин в Шотландии – самая высокая в Соединенном Королевстве. В 2016 году, к примеру, на каждые 100 тысяч мужчин-шотландцев пришлось по 30,9 смертей, связанных с употреблением алкоголя.

Установить минимальную цену на единицу алкоголя планируется также в Северной Ирландии и Уэльсе.

Ранее сообщалось, что в Германии создают дома для престарелых алкоголиков.