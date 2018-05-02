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    В мире

    Шотландия впервые установила минимальную стоимость единицы алкоголя

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    Против введения закона выступала Ассоциация шотландского виски, заявлявшая, что он не соответствует правилам Евросоюза, однако Верховный суд поддержал власти Шотландии.
    Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка
    RIA News Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина, Мария Табак. Шотландия первой в мире ввела минимальную стоимость стандартной единицы алкоголя, намереваясь таким образом снизить количество смертей на почве неумеренного потребления спиртного.

    В Великобритании единица алкоголя – это 10 миллилитров чистого спирта. С введением закона, вступившего в силу во вторник, 1 мая, продавцы спиртного обязаны просить за единицу алкоголя не менее 50 пенсов.

    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины
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    Это означает, что стандартная бутылка 13-процентного вина объемом 750 миллилитров будет стоить не менее 4 фунтов 88 пенсов, а стандартная бутылка 40-градусного виски объемом 700 миллилитров – 14 фунтов стерлингов.

    Против введения закона выступала Ассоциация шотландского виски, заявлявшая, что он не соответствует правилам ЕС, однако Верховный суд поддержал власти Шотландии.

    В поддержку закона выступила первый министр региона Никола Стерджен и Национальная служба здравоохранения. Смертность от связанных с алкоголем причин в Шотландии – самая высокая в Соединенном Королевстве. В 2016 году, к примеру, на каждые 100 тысяч мужчин-шотландцев пришлось по 30,9 смертей, связанных с употреблением алкоголя.

    Установить минимальную цену на единицу алкоголя планируется также в Северной Ирландии и Уэльсе.

    Ранее сообщалось, что в Германии создают дома для престарелых алкоголиков

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