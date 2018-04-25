"Пили жутко, просто страшно". Жена Боярского рассказала о его алкоголизме

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Российская актриса Лариса Луппиан рассказала о тяжелом алкоголизме ее супруга Михаила Боярского, который поставил их брак под угрозу, пишет Lenta.ru со ссылкой на YouTube-канал "Россия 1".

По словам Луппиан, после съемок в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера" Боярский и его коллеги стали постоянно встречаться и выпивать. Боярский уходил в запои.

"70-е годы — это очень пьющее время. Сейчас молодежь занимается йогой и ведет здоровый образ жизни, а нам не повезло с нашими мужчинами. Очень многие уже поумирали, потому что они пили жутко, просто страшно. Страна вообще спивалась вся", — поведала Луппиан.

При этом актриса подчеркнула, что употребление алкоголя не отвлекало Боярского от карьеры: "Несмотря на то, что это, конечно, было, Миша очень много работал".

Она рассказала, что после аварии, в которую попал Боярский, ему запретили пить. Однако он продолжал употреблять алкоголь, и тогда Луппиан решила с ним развестись. В день, когда супругов должны были развести, Боярский попал в больницу с приступом панкреатита.

"Он чуть не умер. Его вытащили, можно сказать, с того света", — подчеркнула Луппиан. По ее словам, произошедшее заставило ее дать актеру второй шанс.

Лариса Луппиан и Михаил Боярский поженились в 1977 году. У них двое детей – дочь Елизавета, которая пошла по стопам родителей, и сын Сергей, который является депутатом Госдумы РФ.

В сентябре минувшего года супруга актера Михаила Боярского попала в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.