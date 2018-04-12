Ученые нашли причину алкоголизма на генном уровне

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Великобритании группа ученых-генетиков обнаружила взаимосвязи между генетическим набором человека и его вредными привычками: алкоголизмом и ожирением, их статья опубликована в научном издании Cell Reports.

Генетики под руководством Тимоти Фрейлинга из Эксетерского университета в Великобритании обнаружила вариант (аллель) гена FGF21, который способствует высокому артериальному давлению и повышенному потреблению сахара и алкоголя. При этом показана связь этого же аллеля с уменьшением жировых отложений в теле человека.

Ген FGF21 (фактор роста фибробластов 21) — гормон, выделяемый печенью, отвечает за высокую чувствительность к инсулину. Он стимулирует поглощение глюкозы адипоцитами (жировыми клетками), понижая, таким образом, уровень сахара в крови. Кроме того, он влияет на гипоталамус в мозге человека, подавляя желание употреблять сахар и алкоголь. Повышенные уровни гормона наблюдаются у людей с неалкогольной жировой болезнью печени, а также у страдающих ожирением, что указывает на невосприимчивость тканей к гормону.

Некоторые мутации в FGF21 приводят к появлению аллелей с другими свойствами. Ученые проанализировали данные долговременного исследования UK Biobank, в котором участвовали 500 тысяч человек. Добровольцы сдавали образцы крови, слюны и мочи для выделения ДНК. Также они заполнили опросники для определения их пищевых привычек.

Ученым удалось выявить аллель гена FGF21, обозначаемый как rs838133, который встречается у 45 процентов людей и обуславливает низкую активность соответствующего гормона. Оказалось, что присутствие этого варианта связано с высоким потреблением сахара и алкоголя и низким — белков и жиров. Он также способствует уменьшению жировой массы. Хотя последний показатель находится в прямой зависимости от соотношением талии и бедер (СТБ), в данном случае эта зависимость была обратной, то есть уменьшение жира связано с увеличением СТБ.

Для rs838133 показана связь с высоким кровяным давлением, причем эта зависимость сохраняется с поправкой на курение, потребление алкоголя и соли.

По словам исследователей, поиск ассоциаций между различными аллелями и их фенотипическими проявлениями позволят объяснить, почему снижается эффективность лекарственных препаратов, направленных на тот или иной ген.

Ранее ученые из Рочестерского университета США обнаружили, что употребление небольшого количества алкоголя способствует снижению риска болезни Альцгеймера.