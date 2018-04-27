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    В Германии создают дома для престарелых алкоголиков

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    По мнению немецких медиков, алкогольной зависимостью страдают более миллиона граждан, при этом пожилым людям радикальная антиалкогольная терапия способна принести скорее вред, нежели пользу.
    Вино
    RIA News Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Жильцам дома престарелых в немецком городе Дюссельдорфе вместе с таблетками выдают алкоголь, который они могут пить столько же, сколько привыкли, но небольшими дозами в течение дня. Алкогольной зависимостью страдают более миллиона немцев, сообщает DW.

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    По словам медиков, пожилым людям радикальная антиалкогольная терапия способна принести скорее вред, нежели пользу.

    "Бросать на произвол судьбы и оставлять без присмотра людей только потому, что они алкоголики, нельзя. У них тоже должно быть право на достойную старость", — поясняет директор дома престарелых Тино Габерле. Опекает пожилых алкоголиков широко известный в Германии благотворительный фонд "Каритас".

    Попав в этот дом престарелых, старикам не приходится в обязательном порядке отказываться от привычки выпивать, однако распорядок дня построен таким образом, чтобы максимально отвлечь жильцов от мыслей о рюмке. Они принимают участие в специальных программах досуга: занимаются гимнастикой, ходят на уроки по тренировке памяти, курсы танцев, а также совместно смотрят и обсуждают телепередачи. Цель таких занятий, по словам сотрудников пансионата, в частности вытащить людей из внутренней изоляции.

    Всего в приюте живут 136 человек, нуждающихся в уходе и лечении, алкоголиков из них — 15, и в основном это мужчины. Среди них представители самых разных слоев: есть даже бывший бизнесмен, который спился, когда развалилось его дело жизни.

    Ранее сообщалось, что употребление алкоголя повышает риск возникновения болезней десен, некоторых видов рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

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