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    Валерия Заклунная

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Прощание с Валерией Заклунной в Киеве
    Фотоитоги 25 октября: прощание с Валерией Заклунной, протесты под "Интером" 
    18:40 25.10.2016
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    В Киеве во вторник, 25 октября, состоялась прощальная церемония с народной артисткой Украины Валерией Заклунной, а возле здания телеканала "Интер" жители столицы провели акцию протеста.
    Прощание с Валерией Заклунной в Киеве
    Прощание с актрисой Валерией Заклунной в Киеве 
    13:47 25.10.2016
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    Прощальная церемония с народной артисткой Украины Валерией Заклунной состоялась в помещении Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
    Прощание с Валерий Заклунной в Киеве
    В Киеве простились с народной артисткой Валерией Заклунной
    12:38 25.10.2016
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    Прощальная церемония с народной артисткой Украины Валерией Заклунной состоялась в помещении Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки.
    Памяти Валерии Заклунной
    Лучшие роли Валерии Заклунной 
    12:21 25.10.2016
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    В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве во вторник проходит церемония прощания с народной артисткой Украины Валерией Заклунной. Смотрите подборку лучших ролей актрисы.
    Валерия Заклунная в фильме Место встречи изменить нельзя
    Прощание с народной артисткой Украины Заклунной пройдет во вторник
    07:33 25.10.2016
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    Прощание с Валерией Заклунной состоится в помещении Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве во вторник с 11:00 до 13:00.
    Валерия Заклунная в фильме Место встречи изменить нельзя
    Хроника 22 октября: скандал с "Белавиа", смерть актрисы Заклунной
    10:44 23.10.2016
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    Накануне в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная. Помимо этого между Украиной и Беларусью разгорелся авиаскандал, а в результате теракта в Турции погиб полицейский, еще 16 человек получили ранения.
    Валерия Заклунная
    Названы дата и место прощания с народной артисткой Украины Заклунной
    08:34 23.10.2016
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    Прощание с Валерией Заклунной состоится в помещении Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве во вторник с 11:00 до 13:00.
    Валерия Заклунная
    Актриса Заклунная: в кино, в театре, в жизни 
    21:16 22.10.2016
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    Заклунная сыграла около 30 ролей в кино, в том числе в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя". Также она известна по фильмам "Сибирячка", "Любовь земная" и "Судьба".
    Валерия Заклунная
    Валерия Заклунная. Справка
    20:06 22.10.2016
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    В Киеве в субботу умерла известная актриса Валерия Заклунная, которая сыграла около 30 ролей в кино, в том числе в многосерийном фильме "Место встречи изменить нельзя".
    Валерия Заклунная
    В Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная
    18:16 22.10.2016
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    Как сообщается, известная актриса, проработавшая в Театре имени Леси Украинки более 50 лет, скончалась. Валерии Заклунной было 74 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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