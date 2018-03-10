В Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки в Киеве во вторник проходит церемония прощания с народной артисткой Украины Валерией Заклунной. Смотрите подборку лучших ролей актрисы.
Накануне в Киеве умерла известная актриса Валерия Заклунная. Помимо этого между Украиной и Беларусью разгорелся авиаскандал, а в результате теракта в Турции погиб полицейский, еще 16 человек получили ранения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".