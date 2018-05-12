На Аляске перехвачены российские стратегические бомбардировщики - СМИ

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотта Миллера.

"Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — заявил американский военный.

Миллер утверждает, что два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности воздушно-космической обороны Северной Америки над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

По словам Миллера, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

Ранее Минобороны сообщило, что в район Берингова и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.