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    На Аляске перехвачены российские стратегические бомбардировщики - СМИ

    (обновлено: )42703
    Представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотт Миллер заявил, что два истребителя F-22 перехватили российские стратегические бомбардировщики над западным побережьем Аляски.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Американские истребители F-22 перехватили два российских бомбардировщиков Ту-95 в опознавательной зоне ПВО у западного побережья Аляски, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Скотта Миллера.

    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27. Видео
    Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/Youtube
    Появилось новое видео перехвата разведчика США российским Су-27

    "Два истребителя F-22 NORAD перехватили и идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95, летевших в зоне идентификации ПВО близ западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", — заявил американский военный.

    Миллер утверждает, что два российских Ту-95 вошли в 200-мильную (320 километров) зону ответственности воздушно-космической обороны Северной Америки над Беринговым морем. После этого американские самолеты проследили за ними, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

    По словам Миллера, бомбардировщики не пересекали воздушные границы США и Канады, пролетали только над международными водами и не нарушали международных соглашений.

    Ранее Минобороны сообщило, что в район Берингова и Охотского морей в рамках планового полета были направлены бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении противолодочных самолетов Ту-142 ВМФ.

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