Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.
По данным российского ведомства, летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.
Представитель командования США подтвердил, что на перехват поднимались два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, которые сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки "Исламское государство" в районе Ракки, сообщает Минобороны России.
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