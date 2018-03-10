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    Ту-95

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии. Видео
    Минобороны РФ показало удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по ИГ в Сирии 
    04:46 09.07.2017
    1251Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Российские Ту-95мс, взлетевшие с аэродрома Энгельс, совершили перелет с дозаправкой в воздухе и нанесли в среду удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов "Исламского государства" на границе провинций Хама и Хомс в Сирии, сообщает Министерство обороны РФ.
    Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ . Архивное фото
    В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с перехватом Ту-95МС у Аляски
    02:43 19.04.2017
    1266США - Россия: санкции преткновения
    По данным российского ведомства, летчики Дальней авиации, согласно плану, регулярно выполняют полеты по воздушному патрулированию в акваториях над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    Истребители США перехватили два российских бомбардировщика у Аляски
    01:41 19.04.2017
    2476США - Россия: санкции преткновения
    Представитель командования США подтвердил, что на перехват поднимались два истребителя F-22 и самолет раннего радиолокационного обнаружения E-3, которые сопровождали российские самолеты, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.
    Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки. Видео
    Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки 
    23:17 17.02.2017
    319Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    Стратегические ракетоносцы Ту-95МС, совершив перелет над Ираном и Ираком, нанесли удар крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористической группировки "Исламское государство" в районе Ракки, сообщает Минобороны России.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    Бомбардировщики Ту-95МС оснастят крылатыми ракетами большой дальности
    05:44 10.05.2016
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    Командующий Дальней авиацией РФ Анатолия Жихарева сообщил, что, начиная с 2015 года, модернизацию пройдут 43 самолета Ту-95. Процесс призван продлить срок эксплуатации машин как минимум до 2025 года.
    Впервые ВКС РФ в Сирии применили стратегическую авиацию. Видео
    Впервые ВКС РФ в Сирии применили стратегическую авиацию 
    15:27 18.11.2015
    1027Сирия: военное противостояние.
    Впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация – самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые во вторник нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии.
    Ту-95МС
    Хочешь украинский бомбардировщик Ту-95МС? Отправляйся на eBay
    08:25 23.08.2015
    4183
    На фоне сообщений о поимке очередного взяточника, раскрытии фактов хищения госсредств, незаметно прошла новость о расследовании Главной военной прокуратурой Генпрокуратуры Украины "пропажи" двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
    Самолеты ТУ-95. Архивное фото
    Стратегический бомбардировщик упал в России из-за отказа трех двигателей
    15:28 15.07.2015
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    Причиной падения ракетоносца Ту-95МС в Хабаровской крае стал отказ силовых установок. При падении самолета два членами экипажа из семи погибли.
    Первый взрыв во Львове на улице Плуговая
    Хроника 14 июля: взрывы во Львове, закон о местных выборах, газ из Грузии
    09:25 15.07.2015
    487Криминализация украинского общества.
    Во вторник, 14 июля, во Львове один за другим произошли два взрыва у двух участковых пунктов милиции, пострадали два участковых инспектора. В этот же день Верховная Рада создала ВСК по расследованию событий в Мукачево.
    Стратегический бомбардировщик РФ ТУ-95. Архивное фото
    Двое пилотов разбившегося в России Ту-95 погибли
    22:51 14.07.2015
    710
    Поисково-спасательной группой Восточного военного округа обнаружены места приземления двух членов экипажа бомбардировщика Ту-95МС, оба летчика погибли, сообщил представитель управления пресс-службы и информации Минобороны РФ.
    Самолеты ТУ-95. Архивное фото
    Пять членов экипажа разбившегося в РФ бомбардировщика Ту-95 выжили
    15:00 14.07.2015
    26844
    В аэропорт Хабаровска доставлены летчики, чей стратегический ракетоносец Ту-95 потерпел крушение на Дальнем Востоке России. Самолет выполнял учебный полет.
    Самолеты Ту-95 ВВС РФ. Архивное фото
    В России потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-95
    10:52 14.07.2015
    19437
    В Хабаровском крае произошло крушение стратегического бомбардировщика. Перед падением самолет его экипаж успел покинуть кабину.
    Стратегический бомбардировщик РФ ТУ-95. Архивное фото
    Истребители ВВС Японии поднялись по тревоге из-за двух самолетов РФ
    22:47 21.08.2014
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    Два российские самолеты-бомбардировщики Ту-95 ушли в направлении Сахалина. Официального комментария МИД Японии пока не обнародовано.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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