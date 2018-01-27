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    Теракт в столице Афганистана. Погибли не менее 40 человек

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    В результате масштабного теракта, который произошел в дипломатическом квартале столицы Афганистана, погибли не менее 40 человек.
    На месте взрыва в Кабуле
    @cnnbrk

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Не менее 40 человек погибли, еще 140 получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает телеканал 1TV со ссылкой на местный минздрав.

    Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна. Ранее сообщалось о 17 погибших и 110 раненых.

    По данным телеканала 1TV, взрыв был совершен террористом-смертником на заминированном автомобиле. Радикальное движение "Талибан" взяло ответственность за взрыв.

    Напомним, вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в минувшую субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".

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