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    В Афганистане взорвали мечеть: много погибших и раненых

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    Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.
    В Афганистане взорвали мечеть
    tolonews.com

    КИЕВ, 6 мая – РИА Новости Украина. В результате взрыва в мечети в афганской провинции Хост погибли по меньшей мере 12 человек, еще 34 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника департамента здравоохранения провинции Хабиба Шаха.

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    Полиция провинции подтвердила факт взрыва. По ее сообщениям, эта мечеть также используется как центр регистрации избирателей.

    На данный момент полиция расследует обстоятельства взрыва.

    Совмещенные выборы в парламент и окружные советы Афганистана запланированы на октябрь 2018 года, регистрация избирателей в стране стартовала 14 апреля. После открытия регистрации избирателей президент Афганистана Ашраф Гани предложил радикальному движению "Талибан" вернуться в мирный процесс в качестве политического движения и принять участие в выборах. Талибы ответили на предложение отказом.

    Напомним, в январе мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, информация о пострадавших пока не поступала.

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