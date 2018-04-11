В Афганистане нашли украинца, который попал в плен 30 лет назад

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Афганистане экспедиция случайно наткнулась на украинского воина-афганца, который попал в плен 30 лет назад. Мужчина не помнит ни родного языка, ни даже своего имени. Об этом сообщает ТСН.

При помощи переводчика участникам экспедиции удалось узнать, что мужчина родом с Волыни. Жители села Новая Глуша узнали своего земляка Игоря Белокурова. Только мужчина принял ислам, не помнит своего настоящего имени и совсем не говорит по-украински.

"Имя у него Амридин. По-русски, по-украински он с нами не говорил, мы с ним общались через переводчика. Но после того, как мы расстались с ним, переводчик сказал, что это могло быть в целях безопасности для него", — рассказал участник экспедиции геофизик Андрей Кадун.

В Волынской организации ветеранов Афганистана подтвердили личность мужчины и рассказали, что пропавших без вести воинов-афганцев родом с Волыни только трое: смерть одного из них подтверждена, а второй пропал совсем в другом месте.

"Он в 1988-м году при обстреле колонны был, скорее всего, тяжело контужен и потерял сознание. Так он попал в руки тем боевикам, и уже 30 лет находится в плену", — предположил глава Волынской организации ветеранов Афганистана Григорий Павлович.

В организации обещают вернуть Игоря Белокурова в Украину за месяц. Этого же хотят не только родственники и односельчане пленного, но и геофизик Андрей Кадун.

Напомним, четверо украинцев вернулись домой после многих лет плена в Ливии.