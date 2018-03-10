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    Более 20 силовиков погибли в Афганистане в результате атаки боевиков

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    По информации местных СМИ, боевики напали на посты афганских сотрудников сил безопасности, в ходе атаки погибли 18 правоохранителей и трое были похищены.
    Афганские силы безопасности осматривают место теракта. Архивное фото
    REUTERS Mohammad Shoib

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Более 20 сотрудников сил безопасности погибли в ходе атаки боевиков в провинции Фарах на западе Афганистана, сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на местных чиновников.

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    Глава совета провинции Фарид Бакхтавар заявил, что боевики напали на посты афганских сотрудников сил безопасности в районе Балабулук, в ходе атаки погибли 18 правоохранителей и трое были похищены.

    Еще шесть силовиков погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в административном центре провинции городе Фарах.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

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