Участникам АТО государство гарантировало зарплату - как военнослужащим, землю – как ветеранам боевых действий, денежные компенсации – как павшим Героям… Но тыловые крысы-чиновники уже потирают руки и готовы все украсть!
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.