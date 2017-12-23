Группировка ИГ нарастила мощь в Афганистане - МИД РФ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Запрещенная в России и других странах террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) существенно нарастила свою мощь в Афганистане, по данным РФ, численность группировки превышает 10 тысяч человек, а пополнение идет, в том числе, из Сирии и Ирака, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ в Афганистане… За последнее время "Исламское государство" существенно нарастило свою мощь в стране. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков", — сказал Кабулов.

Он обратил внимание на то, что отряды ИГ концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

"Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков отфиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России", — подчеркнул Кабулов.

Ранее глава украинской миссии при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украина намерена увеличит контингент военнослужащих в Афганистане.