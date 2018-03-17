Фэшн этноса и племени: модельный бизнес в Афганистане

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РИА Новости Украина

В Кабуле группа афганской молодежи занимается модельным бизнесом, демонстрируя публике традиционную одежду. Модельное агентство "Haqiqi" – первый в истории Афганистана модный дом. В Афганистане каждое племя и каждый этнос имеет свою одежду, а также традиции ее ношения. Задачей агентства, по словам его руководителя Аджмаля Хакики (Ajmal Haqiqi), является возрождение интереса афганцев к традиционной одежде, сообщает Sputnik Афганистан.

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Сейчас в агентстве работает 25 девушек и юношей. Одна из моделей агентства, восемнадцатилетняя Ялда Хайдари (Yalda Haidari), рассказала, что ее привело к карьере в индустрии моды: "Я увлекаюсь модой и визажом. Мне всегда очень нравилось находиться в компании друзей, которые хорошо одевались. Поэтому я и оказалась в агентстве Хакики".

© Sputnik / Jak В Афганистане появился первый Дом моды

По словам девушки, ее семья возражала против ее работы в фэшн-индустрии: "Афганистан – традиционная страна. Женщины сталкиваются со многими проблемами, когда хотят стать моделями. Со стороны моей семьи также были сложности – намеки, предостережения и даже сквернословие. Я стараюсь противостоять этим сложностям".

Модель говорит, что из-за низкого культурного уровня развития страны многие женщины осуждают работу моделей. По мнению девушки, женщины наоборот должны поддерживать друг друга.

Лида Резаи (Lida Rezaei), студентка 3 курса экономического института, также рассказала о том, как она оказалась в модельном бизнесе:

"В команде Хакики я нахожусь 4 месяца. Моя единственная цель сводится к тому, чтобы показать не только своим соотечественникам, но и всему миру исконную культуру Афганистана и то, что у нас есть очень красивая одежда".

© Sputnik / Jak В Афганистане появился первый Дом моды

По ее словам, женщинам сложно устроиться даже на обычную работу, не говоря уже о работе моделью. Девушка старается мыслить позитивно и не обращает внимания на слова недоброжелателей: "Несмотря на существующие сложности, я никогда не думаю о плохом, я не обращаю внимание на слова людей".

© Sputnik / Jak В Афганистане появился первый Дом моды

Аджмаль Хакики, рассказал о том, почему он открыл модельное агентство:

"Культура каждой страны — это ее лицо. Страна без культуры останется неизвестной миру. Модельный бизнес для меня – всего лишь предлог, чтобы показать миру разную одежду и разные культурные особенности (нашей страны)".

"Вот уже 10 лет я работаю в этой сфере. Две основные проблемы на моем пути – это отсутствие безопасности и финансовые проблемы", — рассказал владелец модельного агентства.

Хакики рассказал о желании работать за границей: "Мы ездили с показами в разные провинции и города Афганистана. Мы также хотим показать наши коллекции в других странах мира. Недавно мы были в Индии: показ состоялся при участии большого количества моделей. Этим мы показали, что Афганистан – не только взрывы и отсутствие безопасности: в нашей стране есть молодые люди, которые готовы защищать культуру своей страны".

Также Хакики рассказал об истории модельного бизнеса в Афганистане: "Во время правления Мухаммад Дауд Хана (Muhammad Daud Khan) (Афганский государственный деятель, президент Афганистана в 1977-1978 гг. – прим. Sputnik) показы проводились в одном из кабульских отелей. Многие считают, что этот бизнес существовал уже в то время. Однако наши исследования показывают, что это не так. Это была неделя культуры, проводившаяся в честь Мухаммада Дауд Хана, на которую были приглашены иностранные гости. Также, согласно нашим исследованиям, до того как я 10 лет назад начал заниматься модельным бизнесом, никто этим не занимался".