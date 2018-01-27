Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана - СМИ

WAKIL KOHSAR / AFP

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Мощный взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле, информация о пострадавших пока не поступала, передает телеканал 1TV.

Взрыв прогремел в субботу в дипломатическом квартале столицы Афганистана Вазир-Акбар-Хан, где расположены посольства зарубежных стран и правительственные здания. Многие здания были повреждены, в них выбило окна.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что посольство России находится далеко от дипломатического квартала.

Напомним, вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel в минувшую субботу вечером. По данным СМИ, жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек, среди них 14 иностранцев, сообщил телеканал 1TV. Ситуацию не удавалось разрешить в течение 18 часов, на протяжении этого времени были слышны выстрелы и взрывы. Ответственность за атаку взяло на себя радикальное движение "Талибан".