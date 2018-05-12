Афганистан: основные пути наркотрафика и как с ними борются

РИА Новости Украина

Согласно статистике Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), производство наркотиков в Афганистане в 2017 году выросло на 87 процентов по сравнению с 2016 г. Увеличивается и достигает рекордных масштабов наркотрафик из Афганистана, который подпитывает террористическую и экстремистскую деятельность.

Незамудин Бахави (Nezamudin Bahawi), директор по борьбе с наркотиками Кабульского аэропорта, Ахмад Джавед Кайем (Ahmad Jawed Qayem), сотрудник Министерства по борьбе с наркотиками Афганистана, генерал Мохаммад Шариф Акрам (Mohammad Sharif Akram), военный атташе посольства ИРА в Москве, в интервью Sputnik рассказали об основных маршрутах следования героиновых контрабандистов и способах доставки наркотиков из Афганистана.

По словам Бахави Sputnik Afghanistan, 40% наркотиков из Афганистана транспортируются в Пакистан, а затем морем доставляются в другие страны. Бахави отмечает, что в настоящее время героин, как правило, производится за пределами Афганистана: "Во-первых, героиновые фабрики в Афганистане производят наркотики низкого качества. Это не чистый героин, в результате чего снизился уровень доверия у иностранных покупателей. Вторая причина – это трудности с доставкой в Афганистан химических веществ для преобразования опиума в героин. Эти вещества обычно производятся в Китае, и в соседних с Афганистаном странах они стоят не так дорого. В Афганистан, как правило, их ввозят из Ирана. Цены на вещества взвинтили из-за сложностей с ввозом – сейчас они стоят более тысячи долларов. В 2017 году было задержано 2 груза с этим веществом, стоимость каждого составила около 15 млн. долл. США".

По его словам, до того, как попасть в Кабул, эти материалы провозят через северные провинции страны: "Ранее сообщалось, что эти вещества ввозились из стран Центральной Азии, однако нет подтверждений нарушений границ центральноазиатских республик. У материалов только один путь – его привозят из Ирана".

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В перевозке героина используют женщин и детей, так как они меньше подпадают под подозрение полиции. "В афганском обществе женщины и дети пользуются большим уважением. Мафия придумала новый способ по перевозке наркотиков – они прячут их в животах женщин и детей", — объясняет Ахмад Джавед Кайем. По сообщению МВД ИРА в прошлом году было задержано 13 женщин и 5 детей по обвинению в транспортировке наркотических веществ.

Незамудин Бахави говорит, что в 2017 году было задержано 184 человека, перевозящих наркотики, 9 из которых были женщины: "Во время этого задержания в Кабульском аэропорту было извлечено 127 кг. героина, что нанесло контрабандистам финансовый ущерб в 2 млн долл.".

Основными средствами для перевозки наркотиков он назвал коробки и желудки людей: "В большинстве случаев они съедают наркотики и перевозят их в своих животах. В среднем, один человек может съесть 500-600 грамм наркотиков, но попадались и такие, кто проглатывал больше килограмма".

По его словам, контрабандисты стремятся перевезти героин на самолетах до Индии, поскольку в таком случае его стоимость значительно возрастает: "В 99% случаях они пытаются перевезти наркотики в Индию по воздуху. Цена героина по маршруту Афганистан – Индия увеличивается в 4 раза, что приносит огромную выгоду контрабандистам".

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Генерал Мохаммад Шариф Акрам, военный атташе посольства ИРА в Москве, отметил, что проблема наркотиков в Афганистане должна решаться совместными усилиями всех стран: "Выращивание, производство и контрабанда наркотиков управляется мировой наркомафией и, конечно, Афганистан не может в одиночку искоренить это зло, поскольку это явление угрожает всему миру. Необходимо всестороннее сотрудничество всех стран, чтобы положить конец этой угрозе".