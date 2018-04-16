Курдские женщины-отшельницы в горах Ирака: мы можем себя защитить

РИА Новости Украина REUTERS/Abdalrhman Ismail "Болезнь джихадистов" поразила Ирак и Сирию: люди просто гниют

Корреспондент Sputnik побывал в горах Букесер (Bukeser) на севере Ирака и пообщался с матерью и двумя ее дочерьми, которые, не получив разрешение от местных властей на ведение сельского хозяйства, решила перебраться в горы и вести там отшельнический образ жизни. Дорога до гор от ближайшего города Акра (Akre) составляет четыре часа, причем путь к месту назначения усеян минами и табличками с надписью "Осторожно, мины!".

В интервью Sputnik женщины-отшельницы рассказали о том, что вынудило их уехать жить в горы, и в каких условиях им приходится выживать.

На вопрос о том, что подтолкнуло трех женщин уехать из города и поселиться высоко в горах, одна из дочерей, Фатма, ответила: "Изначально мы хотели наладить свое хозяйство в Акре — развести коров, овец и другую живность. Но местные органы власти не дали нам на это разрешение. Здесь, в горах, у нас есть виноградники, и мы каждое лето приезжали сюда, чтобы ухаживать за садом и виноградниками и собирать урожай. Поэтому, получив отказ от властей, мы решили переехать сюда на постоянное место жительства, продолжить заниматься выращиванием виноградника и плодовых деревьев, ну и развести скот".

Фатма призналась, что семье нравится жить в единении с природой вдалеке от города, и такой образ жизни не создает для них неудобств. "Наш отец умер, у нас есть еще одна сестра и несколько братьев, но все они живут своей жизнью, и только мы с младшей сестрой Хадар остались с матерью", сказала она.

На вопрос корреспондента о том, каким образом им удается привозить продукты и другие товары, необходимые для жизни в горах, женщина ответила: "Раньше мы с большими сложностями привозили продукты на лошадях и ослах. Но сейчас, на наше счастье, одна из компаний, которая занимается разведкой нефти, ведет работы в районе близлежащей деревни Хардис (Herdis), и мы пользуемся проложенной ею дорогой. Несмотря на то, что дорога эта располагается далековато от нас, все равно теперь привозить продукты стало легче".

По словам отшельниц, они не боятся жить вдали от людей и, при необходимости, вполне в силах защитить себя: "Однажды к нам забрел один вооруженный мужчина с недобрыми намерениями, но нам удалось отнять у него оружие, а самого его взять в плен. Он долго просил прощения, так что через месяц мы все же его отпустили. Он поклялся, что больше даже близко не подойдет к нашему дому. Так что у нас есть оружие, и мы вполне можем сами себя защитить".