наверх
21.01.201819:52
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    В мире

    Среди погибших при атаке на отель в Афганистане 14 иностранцев

    (обновлено: )100
    Министерство внутренних дел Афганистана сообщает, что среди погибших при атаке на международный отель в Кабуле 11 иностранных сотрудников авиакомпании.
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Reuters TV

    КИЕВ, 21 янв – РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Афганистана подтвердило гибель 18 человек при атаке на отель в Кабуле, среди них 14 иностранцев, сообщает телеканал 1TV.

    Появилось видео воздушной атаки турецких истребителей по территории Сирии
    канал RT в youtube
    Появилось видео авиаудара турецких истребителей по территории Сирии

    Как сообщает телеканал, представитель афганской авиакомпании Kam Air заявил, что при атаке погибли 11 иностранных сотрудников компании, еще девять пропали без вести. Представитель компании добавил, что среди погибших иностранцев есть украинцы и венесуэльцы.

    Телеканал Tolo News сообщил, что атака, длившаяся около 18 часов, была подавлена. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан", в атаке участвовали пять боевиков группировки. По данным источника телеканала Tolo News, в атаке боевиков погибли 43 человека, но МВД подтверждает гибель только 18 человек.

    Вооруженные боевики проникли в Intercontinental Hotel вечером в субботу. В итоге удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Травматическое оружие
    Криминальные войны в Украине
    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на конференции в Анкаре, Турция
    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире