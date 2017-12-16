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    Пограничники задержали нелегалов из Афганистана, Бангладеш и Марокко

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    Пограничники задержали в Закарпатской области семь нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш, сообщила в субботу пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
    Госпогранслужба в youtube

    Пограничники задержали в Закарпатской области семь нелегальных мигрантов из Афганистана и Бангладеш, сообщила в субботу пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

    Загранпаспорт
    УНИАН
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    "Недалеко от линии государственной границы, участковый инспектор обнаружил и задержал семь мужчин… четырех граждан Афганистана и трех граждан Бангладеш. Документов, удостоверяющих личность, у граждан при себе не было", — говорится в сообщении. Как отмечается, мигрантов задержали в пятницу.

    По данным ведомства, задержанных доставили в пограничный пункт для выяснения всех обстоятельств и составления административных протоколов.

    В то же время пограничники в Одесской области задержали двух нелегальных мигрантов из Марокко.

    Как отмечается, мигрантов задержали в порту во время оформления теплохода "Си Партнер", который прибыл из Турции.

    "Информацию о двух неизвестных пограничники получили от водителя грузовика. Он увидел, как два человека, примерно 30-летнего возраста, прорезав тент прицепа, пытались скрыться на территорию порта… Нелегальными мигрантами оказались граждане Марокко", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, задержанных вернули на судно и отправили назад в Турцию.

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