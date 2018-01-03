Освобожденного из афганского плена канадца обвинили в домогательствах

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Канадец Джошуа Бойл, пять лет пребывавший в плену у боевиков в Афганистане и освобожденный менее трех месяцев назад, обвиняется в нападениях, угрозах и сексуальных домогательствах, сообщает телеканал CBC.

Бойл и его супруга американка Кэйтлин Коулман были похищены боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в 2012 году в Афганистане, где они занимались пешим туризмом. За время нахождения в плену у них родились три ребенка. Пара в начале октября была освобождена военными Пакистана, куда боевики перевезли заложников.

По данным телеканала, 34-летний Бойл предстал перед судом в Оттаве 1 января. Всего против мужчины выдвинуто 15 обвинений. Согласно документам суда, обвиняемый совершил инкриминируемые ему правонарушения с 14 октября по 30 декабря в отношении двух потерпевших, личности которых не раскрываются.

Ранее сообщалось, что знаменитые американки основали движение по борьбе с домогательствами.