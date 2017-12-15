Во всем происходящем с Украиной виноваты... журналисты

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Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Однако у нынешних украинских бед, для одних обернувшихся смертью, для других – нищетой, есть, помимо прочих, ключевые виновники. Это журналисты.

Шакалы революции

Речь, безусловно, не обо всех. Многие, как Коцаба, несмотря на весь свой украинский патриотизм, стараются смотреть на происходящее объективно. Есть и другие – те, кто смотрит на происходящее с неприемлемых для меня позиций, но так они смотрели и до Евромайдана – много-много лет; следовательно, не изменили себе.

Меж тем, есть шакалы, которые до революции достоинства говорили одно, а теперь заголосили другое. На одно и то же они смотрят по-разному – в зависимости от момента. Как, например, Виктория Сюмор, которая во времена Януковича на каждом углу рассказывала о свободе слова, но при Порошенко эту свободу сама уничтожающая и попирающая. Показательное – в лучших традициях "совка" – заседание, где отчитывали "нашкодивших" журналистов телеканала NewsOne, будет тому примером.

Имя таким викториям сюмор, на самом деле, легион. Они голосили о том, что диктатор Янукович мешает их работе, давит, угрожает, что в стране полностью уничтожена свобода слова, но теперь они сами занимаются тем же – правда, в куда больших масштабах. И молча наблюдают, как блокируют, оскорбляют и даже бросают в тюрьмы их коллег. Что в ответ? Тишина. Ни цеховой солидарности, ни человеческого достоинства.

Порошенко уже тридцать раз попрощался с Советским Союзом, но информационная матрица, выстроенная в Украине, соответствует худшим коммунистическим образцам. Она держится на тотальной лжи, ненависти и восхвалении власти. При этом журналисты так стараются соответствовать ей, что не замечают, как в течение недели говорят прямо противоположные вещи об одном и том же (как было, например, с оценкой Саакашвили).

Безусловно, это власть выстроила такую систему, где полностью ликвидирована свобода слова, альтернативная точка зрения. Но как быть с личной ответственностью? Украинские журналисты добровольно следуют "курсу партии", и, судя по тому, как они это делают – без особых зазрений совести. Не думать, не разбираться – говорить то, что требуется. Врать.

Более того, украинские журналисты – пусть со временем они и станут блеять, что были всего лишь жертвами – сами захотели такой системы. Они создали для ее генерации все условия. Врали до, во время и после Евромайдана. Этим людям не принципиально, как и о чем говорить.

Многие из них поступали так, чтобы попасть во власть. При старых элитах там им не находилось места – необходимо было его расчистить. После выборов в Раду я писал, что главный тренд – это журналист во власти. Ради этого они стравливали народ.

Это не журналисты, это обслуживающий персонал

По сути, в Украине сегодня сложилась бесправная система, действующая с разрешения и поручения власти – система, в которой сотни шакалов, оболванивая, догрызают народ. За ними нет контроля, а те, которые заикаются о разрушительных последствиях такого положения дел, тут же усмиряются радикалами.

Отлажена система, в которой одни зомбируют население, а другие обеспечивают им силовую поддержку. Чтобы максимально проредить число несогласных. И самое страшное заключается в том, что система эта направлена на постоянное разжигание ненависти.

Делается это опять же сознательно и бессознательно. С одной стороны, постоянная накачка ненавистью лишает человека способности адекватно мыслить, а значит, критически оценивать происходящее вокруг – так власть и ее обслуживающий персонал (прежде всего, журналисты) могут чувствовать себя увереннее. С другой же стороны, иначе СМИ работать уже не в состоянии – они живут в довлеющем состоянии войны и поиска врагов.

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Такой настрой, в свою очередь, рождает войну реальную. Хорошо помню, как перед событиями в Донбассе украинские СМИ рассказывали о глупых, безвольных кротах, живущих там, что их, мол, пора научить уму-разуму. Итогом тому стала война. Однако выводов из такого развития событий не сделано. Наоборот – еще большее остервенение.

Это, на самом деле, не просто отсутствие свободы слова – нет, это особая форма существования общества, тоталитаризм нового образца, где рабы не только довольны своим рабством, но и растворены в нем, как кофе в кипятке. Они будут поддерживать его до последнего, так как не хотят да и не могут жить иначе. Нет места ни слову, ни свободе.

У такой системы нет противовесов. Она в принципе не предусматривает их. Но подобный дисбаланс, пусть и на определенном этапе выгодный его создателям, неизбежно вызывает системный сбой системы. Вся человеческая история – тому подтверждение.

Аналогичный крах системы произойдет и в Украине, без сомнения. И тогда обломки накроют тех, кто сейчас столь трепетно относится к поддержанию ненависти в стране, живя по формуле "патриотизм – значит, просто убей иноверца!". Возможно, самые хитрые, как Найем, вновь смогут мимикрировать, но остальных накроет с головой. Отвечать придется.

И только с этого может начаться возрождение Украины. Со смены передатчика ненависти и лжи внутри страны. Для этого либо должна уйти власть, либо, при помощи внешних сил, взращена новая генерация журналистов. На данном этапе, правда, и первое и второе маловероятно. Однако события последних месяцев демонстрируют, что подвижки к этому все-таки есть.

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