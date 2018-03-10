Делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток прервала свой визит в Украину. Правозащитник Владимир Чемерис отметил, что последствия для страны могут быть серьезными, в частности усложнить еще больше введение безвизового режима.
Правозащитник Владимир Чемерис считает, что последние два года, когда появились новые люди в СБУ, полиции и прочих структурах, в Украине начались большие проблемы с пониманием понятий "права человека", "свобода собираний".
Правозащитник Владимир Чемерис надеется на оправдательный приговор для блогера Руслана Коцабы, но отмечает, что в Украине судебная система почти полностью зависит от власти и, с другой стороны, поддается влиянию ультраправых формирований.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.