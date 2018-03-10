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    Владимир Чемерис

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Домашнее насилие? Для начала, люди должны перестать быть нищими
    08:22 10.12.2017
    540Днепр, Львов: взрывные события
    Правозащитник Владимир Чемерис считает, что законопроект об уголовной ответственности за домашнее насилие - один из немногих, за принятие которого Верховную Раду можно похвалить.
    Правозащитник Владимир Чемерис
    Выведение СИЗО за город: на земле в центре Киева хотят заработать - Чемерис
    01:52 04.02.2017
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    Правозащитник Владимир Чемерис в эфире "ГС" заявил, что расположение СИЗО в пределах города не влияет на криминогенную обстановку и удобно для посещения заключенных адвокатами и родственниками.
    Киевский следственный изолятор (Лукьяновское СИЗО)
    Ситуация с пытками в Украине после Майдана только ухудшилась - Чемерис
    12:38 26.05.2016
    582Бунт в кировоградской колонии и пытки в СБУ
    Делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток прервала свой визит в Украину. Правозащитник Владимир Чемерис отметил, что последствия для страны могут быть серьезными, в частности усложнить еще больше введение безвизового режима.
    Патрульные полицейские. Архивное фото
    Новые полицейские вообще не понимают, что такое права человека - Чемерис
    11:20 26.05.2016
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    Правозащитник Владимир Чемерис считает, что последние два года, когда появились новые люди в СБУ, полиции и прочих структурах, в Украине начались большие проблемы с пониманием понятий "права человека", "свобода собираний".
    Руслан Коцаба. Архивное фото
    Приговор Коцабе станет приговором украинской демократии - правозащитник
    11:23 12.05.2016
    410СБУ и Бердник, пограничники и Монтян
    Правозащитник Владимир Чемерис надеется на оправдательный приговор для блогера Руслана Коцабы, но отмечает, что в Украине судебная система почти полностью зависит от власти и, с другой стороны, поддается влиянию ультраправых формирований.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    Эксперт о самоубийстве сотрудника прокуратуры: в Украине больное общество
    19:19 21.12.2015
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    По мнению правозащитника, члена президиума Института "Республика" Владимира Чемериса, в Украине сейчас общество больно, именно поэтому случаи самоубийств происходят довольно таки часто.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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