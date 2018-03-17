Омбудсмен назначен с нарушениями – правозащитник

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В четверг, 15 марта, в Верховной раде был день громких назначений. Яков Смолий стал новым главой Национального банка Украины. У Счетной палаты Украины появился глава — им стал нардеп от БПП Валерий Пацкан. А на должность уполномоченного по правам человека нардепы назначили народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову.

Назначение нового омбудсмена прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы правозащитник, член президиума Института "Республика" Владимир Чемерис.

Facebook Владимира Чемериса Правозащитник Владимир Чемерис

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки посада омбудсмена є важливою, чому саме за неї йшла така боротьба?

— Тому що омбудсмен — це та людина, яка має контролювати дотримання громадянських і соціальних прав в Україні. Я хочу почати з того, що призначення Денисової вчора відбулося з порушенням українського законодавства. По-перше, висунення кандидатів на цю посаду відбулося ще в квітні минулого року, і закон про уповноваженого з прав людини дає певний термін лише для того, щоб проголосувати. Тобто, як зазначав комітет ВР з прав людини, останній день, коли можна було проголосувати за ці кандидатури – це було 6 червня 2017 року. Для того, щоб голосувати вчора, необхідно було нове висунення кандидатів. Це одне порушення закону. Друге — в українському законодавстві є дві норми, одна з них вимагає таємного голосування за омбудсмена, інша, яка була внесена за істеричним наполяганням фракції "НФ", йдеться про те, що голосування має бути відкритим. Це було зроблено для того, що представники "НФ" боялися, як кажуть в парламенті, щоб їх не кинули їх партнери з БПП. Коли існують дві норми, то пріоритет має спеціальна норма в спеціальному законі, тобто голосування повинно бути таємним. Власне кажучи, про те, що має бути саме таємне голосування, і що недопустимо обирати таку людину, яка контролює дотримання громадянських прав, за політичною квотою, про це заявляли наші закордонні партнери, міжнародні правозахисні організації. Власне кажучи, практика європейських демократичних країн полягає в тому, що на такі посади контролюючі повинні призначатися або політично нейтральні люди, або навіть представники опозиції.

Ці порушення процедурних питань можуть в майбутньому стати підставою для скасування рішення про призначення Денисової омбудсменом?

— Я сподіваюся, що воно стане підставою для скасування цього призначення в судовому порядку.

Денисова є представником "НФ". Представники саме цієї політичної партії очолюють МВС та Мінюст. Чи не означає це, що фактично НФ повністю замкнув цю галузь на себе?

— Без сумніву, це була мета НФ. І вчора відбулися такі пакетні домовленості по всіх трьох кандидатурах, які були проголосовані. Там БПП отримав свою квоту. "НФ" — собі свою квоту. Звичайно, для "НФ" була дуже важлива саме ця посада. Тому що можна по-різному відноситися до омбудсмена Лутковської, але принаймні протягом останнього часу було кілька проваджень відкрито нею про порушення громадянських прав щодо, наприклад, свободи зібрань – мітинги 19 січня, 8 березня. Вчора, до речі, суд виправдав людину, яку звинувачували представники поліції, щодо розгону наметового містечка під ВР. Я думаю, що новий омбудсмен як раз всі ці провадження закриє і більше піднімати їх не буде. І відносно соціальних прав, про які вчора говорила Денисова. До вчорашнього дня вона була головою комітету ВР з соціальної політики. І саме цей комітет впроваджував новий проект Трудового кодексу, який значно обмежує права найманих робітників. Так що, я думаю, що це призначення дуже вигідно "НФ". Але дуже не вигідно українцям, які зараз потерпають від системного порушення своїх громадянських і соціальних прав з боку держави.

Який термін повноважень омбудсмена?

— Сім років.

Тобто до того, як сплине цей термін, звільнити омбудсмена неможливо?

— Можливо, і я думаю, що якщо буде оскарження, або тут може бути оскарження вчорашнього рішення в судах щодо порушення процедури. І останнім часом КСУ уже зробив такі прецеденти, де можна і в КСУ оскаржувати ці призначення.

Чи є ще якийсь механізм, згідно з яким можна звільнити омбудсмена?

— Механізм є, але він дуже складний, тому що, в принципі, омбудсмена Лутковську хотіли звільнити ще в 2014 році. Тому що ті люди, ті фінансово-політичні групи, які прийшли до влади після Майдану, звичайно, хотіли поставити там одразу свою людину на цю посаду для того, щоб було менше проблем. Але все-таки не змогли виконати всі необхідні процедури. Тому така ситуація у нас тривала до цих пір.

Денисова говорила вчора про свої пріоритети — захист кримськотатарського народу і звільнення українських заручників. Наскільки серйозні є повноваження в неї задля реалізації цих задекларованих цілей?

— Насправді, якщо говорити про повноваження омбудсмена, то вони значною мірою обмежені. Тобто я думаю, що омбудсмен повинен мати більше повноважень, ніж має зараз. Тобто, наприклад, омбудсмен може представляти інтереси в судах, може вносити подання до КСУ, але це якісь не імперативні повноваження. Наприклад, я думаю, що в омбудсмена повинні бути ще і повноваження законодавчої ініціативи. Це, в принципі, ще з часів народних трибунів в Римі такі повноваження повинні бути. Але відносно того, що вчора говорила Денисова, в принципі, це те, що робила і Лутковська, і щодо обміну полоненими, і щодо інших речей. А щодо Криму і Донбасу, то тут без сумніву український омбудсмен не має доступу до цих територій. Але з іншого боку, як раз був знайдений такий механізм – це співпраця з російським омбудсменом Панфіловою, і вдавалося вирішувати якісь точково певні питання і в тому числі на непідконтрольній території.

Чи має Денисова після свого призначення якось координувати свої дії з правозахисниками?

— Я думаю, що кожен омбудсмен починає роботу з цього, тому що уявити собі, що омбудсмен буде працювати без контактів з правозахисниками, неможливо, нереально. Питання в тому, що ми бачили і мітинги буквально кілька днів тому представників правозахисних організацій під ВР, які вимагали не допустити політичного призначення, яке, на жаль, все-таки відбулося. І я думаю, що є певний момент недовіри з боку правозахисників до новопризначеного омбудсмена.

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Чи можлива якась політична помста тим правозахисникам, які виступали проти її призначення?

— Питання в тому, що якщо говорити про політичні помсти, і навіть я вам скажу більше, про репресії, які провадяться очільниками силових структур, які належать в тому числі і до "НФ", щодо правозахисників, і взагалі тих людей, які дозволяють собі говорити про порушення свободи слова, свободи вираження поглядів, свободи зібрань, то вони існують вже. І тут як раз проблема в тому, що є небезпека, що якщо раніше такий тиск, такі репресії знаходили, принаймні, хоч якусь реакцію в омбудсмена, то тепер такої реакції може, на жаль, не бути.

Ранее правозащитник Эдуард Багиров заявлял, что институт омбудсмена мертв, и это устраивает власть.

А политический эксперт Павел Карназыцкий отметил, что власти выгодно игнорировать права человека.