Будущее "ПриватБанка", новый закон против домашнего насилия, необычная история винницкого моржа, а также что даст новое ограничение скорости на дорогах: что обсуждают регионы – в обзоре РИА Новости Украина.
Мужчина согласился подвезти женщину, однако позднее начал вести себя агрессивно, избил попутчицу, сорвал с нее одежду и угрожал убить. Позднее он признался, что находится под действием наркотических средств.
Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется нервным, уклоняется от разговора, сидит в сети до поздней ночи, если у него заметные перепады настроения, то родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".
Согласно информации, высокая концентрация военных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников привели к росту насилия в отношении женщин и девушек-подростков.
Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко. Соответствующее видео из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова в Facebook.
Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
В ночь на 7 сентября 2015 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз укусила лицо ребенка, а также исцарапала ногтями тело девочки. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.
В городе Фредериксберг, штат Виргиния, полицейские применили электрошокер и перцовый газ против чернокожего мужчины, который находился в состоянии шока. Незадолго до инцидента мужчина стал участником ДТП.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".