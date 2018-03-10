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    насилие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    ПриватБанк
    ТОП тем Украины: будущее "Привата", бой домашнему насилию
    18:57 24.01.2018
    375Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Будущее "ПриватБанка", новый закон против домашнего насилия, необычная история винницкого моржа, а также что даст новое ограничение скорости на дорогах: что обсуждают регионы – в обзоре РИА Новости Украина.
    Адвокат Иван Либерман
    Либерман: изменения закона о бытовом насилии — показуха для ЕС
    10:11 24.01.2018
    127
    Изменения закона о домашнем насилии даже судей загоняют в угол, и непонятно, как они будут рассматривать подобные дела, считает адвокат.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Домашнее насилие? Для начала, люди должны перестать быть нищими
    08:22 10.12.2017
    540Днепр, Львов: взрывные события
    Правозащитник Владимир Чемерис считает, что законопроект об уголовной ответственности за домашнее насилие - один из немногих, за принятие которого Верховную Раду можно похвалить.
    Алексей Якубин
    Якубин: откровенное насилие и террор стали способом решения проблем
    19:35 01.12.2017
    581Взрыв в суде Никополя: месть неработающему государству
    Растущий уровень агрессии в обществе и применение насилия для решения своих проблем показывают кризис государства, слабость его институтов, отмечает политолог Алексей Якубин.
    Жертва семейного насилия об ужасах жизни с тираном
    ...пока смерть не разлучит. О жертвах семейного насилия
    10:32 26.10.2017
    502Днепр, Львов: взрывные события
    Молодая жительница Белоруссии рассказала, как прожила 10 лет с домашним тираном с регулярными избиениями, скандалами и изменами, а также где нашла силы уйти от жестокого супруга.
    В Черкассах задержанный патрульными за нападение на женщину мужчина начал есть землю
    В Черкассах задержанный патрульными мужчина начал есть землю
    14:21 11.09.2017
    919
    Мужчина согласился подвезти женщину, однако позднее начал вести себя агрессивно, избил попутчицу, сорвал с нее одежду и угрожал убить. Позднее он признался, что находится под действием наркотических средств.
    В Киеве мужчину изрезали ножом на автовокзале
    В Киеве на автовокзале мужчину изрезали ножом
    21:51 31.08.2017
    964Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным очевидцев, пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Нападавший задержан, однако причины нападения на автовокзале не сообщаются.
    В Киеве ножом в спину ударили мужчину
    Ссора по-киевски: мужчину ударили ножом в спину
    08:54 26.08.2017
    308Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По данным свидетелей происшествия, в одном из супермаркетов близ Интернациональной площади у группы людей произошел конфликт с другими посетителями. Нападающих позднее задержали.
    Директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко
    Директор лицея: насилие в школах Украины - отражение событий в обществе
    11:29 27.04.2017
    742Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко в эфире "Голоса Столицы" подчеркнула, что насилие в школах не зависит от уровня и статуса учебного заведения.
    Эрнан Наварро
    "Груминг" - новый метод сексуального насилия в Сети
    18:49 05.03.2017
    3030
    Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется нервным, уклоняется от разговора, сидит в сети до поздней ночи, если у него заметные перепады настроения, то родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".
    Доллары США, купюры
    Тысячи женщин и девочек стали жертвами надругательств в Донбассе - фонд ООН
    17:51 04.03.2017
    740Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации, высокая концентрация военных групп, потоки оружия, слабость правоохранительных органов и безнаказанность преступников привели к росту насилия в отношении женщин и девушек-подростков.
    Флаг ООН
    ООН: сексуальное насилие используется в качестве пыток в Донбассе
    21:30 16.02.2017
    2072Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Документ охватывает период с 14 марта 2014 года по 31 января 2017 года и касается всей территории Украины, а также Крыма. Особое внимание уделяется восточным регионам страны.
    Инцидент с экс-бойцами Торнадо в Лукьяновском СИЗО
    Ухо "торнадовцу" в Лукьяновском СИЗО отрезал экс-командир - СМИ 
    19:56 14.01.2017
    1163Дело "Торнадо": судный день
    Бывший боец спецроты "Торнадо" Максим Глебов не отрезал себе ухо. Это сделал его экс-командир Руслан Онищенко. Соответствующее видео из Лукьяновского СИЗО, где произошел инцидент, опубликовала журналистка Алена Лунькова в Facebook.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко внес в Раду Конвенцию СЕ по предотвращению насилия над женщинами
    21:20 12.11.2016
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    Согласно информации, законопроект предусматривает ратификацию Стамбульской конвенции и введение применения в законодательстве Украины международных стандартов предотвращения и противодействия насилию в отношении женщин и домашнего насилия.
    Тюрьма. Архивное фото
    Женщина на Урале получила 4 года колонии за то, что "от усталости" искусала дочку-инвалида
    22:36 10.02.2016
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    В ночь на 7 сентября 2015 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз укусила лицо ребенка, а также исцарапала ногтями тело девочки. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.
    Папа Римский Франциск общается с верующими в ходе визита в США
    Папа Римский пообещал наказать виновных в насилии священнослужителей
    17:48 27.09.2015
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    Папа Римский Франциск в рамках визита в США пообщался с жертвами сексуального насилия. Понтифик отметил, что "Господь плачет за них" и виновные не уйдут от ответственности.
    В США полицейские применили силу против чернокожего мужчины, находившегося в состоянии шока
    Полиция США применила силу против мужчины, находившегося в состоянии шока 
    18:20 24.05.2015
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    В городе Фредериксберг, штат Виргиния, полицейские применили электрошокер и перцовый газ против чернокожего мужчины, который находился в состоянии шока. Незадолго до инцидента мужчина стал участником ДТП.
    Флаг Турции
    Суд Турции оштрафовал за насилие мужчину, сказавшего жене, что он ее не любит
    02:49 01.03.2015
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    По словам женщины, муж неоднократно оставлял ее дома одну и не заботился о ее состоянии, а также не раз говорил ей: "У тебя нет права разговаривать, я тебя не люблю".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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