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    Денис Жарких

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Дело Коцабы: стычки сторонников и радикалов у суда
    А вы еще не в танке? Националисты нападают уже из-за угла
    08:38 09.06.2017
    3567Дело против журналиста Коцабы
    Уже в течение трех лет за инокомыслие, не совпадающее с идеями тех, кто называет себя патриотами, каждый украинец может быть обруган, избит или же убит. Совершивших преступление возведут в ранг героев, а беспредел будет продолжаться.
    Журналист Денис Жарких
    Избитый националистами сторонник журналиста Коцабы ответил, чей Крым
    01:11 08.06.2017
    2818Дело против журналиста Коцабы
    Денис Жарких подвергся нападению со стороны членов организации "С14". Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха".
    Денис Жарких
    Сторонника Коцабы избили после заседания суда
    13:54 07.06.2017
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    Члена политсовета партии "Социалисты" Дениса Жарких избили представители националистических организаций на улице Банковой после завершения заседания Высшего специализированного суда.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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